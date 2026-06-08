Donna autoesclusa viola il programma e viene fermata dopo il jackpot in un casinò della Pennsylvania

Una 69enne della Pennsylvania, iscritta al programma di autoesclusione per dipendenza da gioco, entra illegalmente in un casinò, vince il jackpot e viene rimossa dalle forze dell'ordine, con la vincita confiscata e la denuncia per violazione di domicilio.

Una donna di sessantasette anni residente in Pennsylvania ha violato il programma di autoesclusione del Pennsylvania Gaming Control Board , finendo per essere rimossa dalla struttura del casinò da forze dell'ordine dopo aver incassato un jackpot.

La signora si era iscritta al programma di autoesclusione volontaria nel 2019, scegliendo un periodo di esclusione a vita per allontanarsi dal gioco d'azzardo a causa di una dipendenza riconosciuta. Il programma, istituito dal Pennsylvania Gaming Control Board, ha l'obiettivo di proteggere i giocatori più vulnerabili, offrendo la possibilità di escludersi dai locali di gioco per un anno, cinque anni o per sempre, senza la possibilità di revocare la decisione prima della scadenza stabilita.

Chi sceglie di aderire a questa misura perde il diritto di accedere a qualsiasi struttura di gioco d'azzardo autorizzata nello Stato e, in caso di violazione, è soggetto a sanzioni che includono la confisca delle vincite e l'avvio di un procedimento per violazione di domicilio.



Nel pomeriggio di ieri, il personale del casinò ha notato la presenza della signora, nonostante il suo nome fosse presente nella lista degli esclusi.

Gli operatori hanno immediatamente contattato le autorità locali, fornendo dettagli sulla localizzazione della cliente e sulla sua attività di gioco. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno seguito il rumore delle slot machine e le urla di gioia della donna, segno evidente che avesse appena vinto il jackpot.

Nonostante la vincita fosse un momento di grande euforia per la signora, la legge ha imposto l'intervento delle forze dell'ordine, che l'hanno accompagnata fuori dalla struttura, notificandole contestualmente la denuncia per violazione di domicilio e la perdita dei diritti di incassare la quota di vincita, la quale è stata confiscata dalle autorità competenti.



Il caso ha sollevato un dibattito sulla efficacia e sulla severità delle misure di autoesclusione, evidenziando le difficoltà che le strutture di gioco devono affrontare nel garantire il rispetto delle liste di esclusi e la necessità di un monitoraggio più rigoroso.

Il Pennsylvania Gaming Control Board ha ribadito che le norme sono chiare: chi aderisce al programma non può più entrare nei casinò e deve rispettare l'intero periodo di esclusione scelto. Il caso di questa signora rappresenta un esempio emblematico di come la tentazione possa mettere alla prova le misure preventive e dell'importanza di un supporto continuativo per le persone affette da dipendenza dal gioco.

Il ricorso a metodi alternativi, come il percorso terapeutico o il sostegno psicologico, può offrire un aiuto più sostenibile rispetto a decisioni drastiche che, se non rispettate, possono condurre a sanzioni legali. La vicenda rimane oggetto di attenzione sia da parte delle autorità di regolamentazione sia da parte delle organizzazioni di assistenza ai giocatori, che auspicano un bilanciamento più efficace tra tutela del soggetto vulnerabile e rispetto delle normative vigenti





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