Donna bielorussa arrestando con piccone a Trullo: tentato assalto notturno

Una donna bielorussa di 36 anni è stata arrestata dai carabinieri a Trullo dopo aver tentato di rientrare con la forza in un appartamento usando un piccone, danneggiando la finestra.

Una donna bielorussa di 36 anni è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo radiomobile dopo aver tentato di rientrare con la forza in un appartamento dal quale era stata precedentemente allontanata. L'incidente si è verificato intorno alle 3 della notte, nel corso della notte fra sabato e domenica, nel quartiere romano del Trullo. La donna, trovandosi in stato di alterazione, ha cercato di irrompere nell'abitazione utilizzando un attrezzo contundente, generando allarme e pericolo per i residenti presenti.

Tentativo di irruzione notturna a Trullo

La scena del crimine si svolgeva in un appartamento residenziale dove la donna era entrata insieme all'anziano proprietario della casa e al suo badante, un cittadino romeno di 65 anni. I tre si trovavano tutti in preda agli effetti dell'alcol, situazione che ha portato a una serie di diverbi interni all'alloggio. In seguito alle alterchi, agli altri presenti è stato chiesto di lasciare lo stabile, un ordine che la donna bielorussa ha rifiutato categoricamente, decidendo di non allontanarsi e di contestare la decisione presa.

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Uso del piccone e minacce ai condomini

Invece di seguire le indicazioni di allontanamento, la trentaseienne ha iniziato a urlare e a mostrare un comportamento aggressivo, terrorizzando i vicini di casa che erano stati svegliati dal rumore e dalle urla. Non soddisfatta delle proteste verbali, la donna ha preso un piccone trovato nei pressi dello stabile ed ha iniziato a colpire violentemente una finestra dell'appartamento. L'azione ha causato la frantumazione del vetro e ha provocato la caduta e la rottura di alcuni vasi posti vicino alla vetrata, aumentando il rischio di lesioni personali.

Intervento dei militari e fermo della sospettata

Il proprietario dell'immobile e il suo collaboratore domestico hanno cercato di fermare la donna nel suo tentativo di provocare ulteriori danni e di entrare con la forza nell'abitazione. Tuttavia, la situazione è degenerata rapidamente, portando all'intervento delle forze dell'ordine. All'arrivo dei militari, la donna ha mantenuto un atteggiamento estremamente ostile e minaccioso, ma nonostante la resistenza verbale e fisica, è stata disarmata e bloccata senza che si siano registrati feriti tra le persone coinvolte o presenti nell'area.

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Accuse di danneggiamento e minaccia aggravata

L'attrezzo contundente, ovvero il piccone, è stato immediatamente sequestrato dalle autorità come prova materiale dell'aggressione e del tentato ingresso illegittimo. La donna deve ora rispondere alle accuse di danneggiamento e minaccia aggravata, reati per i quali è stata identificata e sottoposta alle procedure di legge. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno assicurato la sicurezza della zona e dei residenti durante tutto il procedimiento di fermo.

Contesto del quartiere e reazioni della comunità

La notizia ha creato preoccupazione tra i condomini del palazzo, specialmente considerando il orario notturno in cui è avvenuto l'accaduto e la violenza dell'arma utilizzata. La presenza di un anziano e di un badante nella casa ha sollevato ulteriori questioni riguardo alla sicurezza degli inquilini vulnerabili. Le indagini sono proseguite per accertare tutti i dettagli dell'alterco iniziale e l'entità dei danni materiali arrecati alla proprietà immobiliare, con la conferma dell'identit della donna bielorussa tra i residenti del quartiere.