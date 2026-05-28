Donna colombiana vittima di violenze sessuali di gruppo in un edificio abbandonato a Roma: fermati cinque sospetti

Una giovane donna di origine colombiana è stata tenuta prigioniera per tre giorni in un edificio abbandonato di via Tallone, dove è stata sottoposta a violenze sessuali di gruppo. La polizia ha identificato e fermato cinque uomini, mentre undici ulteriori persone presenti nello stabile sono state espulse. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana e la protezione delle vittime vulnerabili.

Una giovane donna di trentadue anni, di origine colombiana, è stata tenuta prigioniera per tre giorni in un edificio abbandonato situato in via Cesare Tallone, nel centro di Roma .

Secondo le ricostruzioni degli investigatori della IV Sezione della squadra mobile, la vittima era arrivata nella capitale pochi giorni prima dell'accaduto. Nella sera del 19 maggio, mentre cenava in un ristorante, è stata avvicinata da un uomo che le ha proposto l'acquisto di una dose di hashish. Convinta a seguirlo per completare la transazione, ha camminato per circa trenta minuti fino a incontrare un furgone.

Una volta salita, è stata prelevata con la forza e condotta verso l'edificio abbandonato, dove è stata costretta a entrare contro la propria volontà. All'interno della struttura, la donna è stata sottoposta a continue violenze sessuali di gruppo da parte di più uomini, che la minacciavano di morte per impedirle di denunciare l'accaduto.

La pressione psicologica e la mancanza di difesa hanno reso la situazione ancora più grave, configurando un caso di violenza sessuale aggravata per sfruttamento della minorata difesa della vittima. Dopo tre giorni di terrore, la giovane è riuscita finalmente a fuggire grazie all'intervento della Polizia di Stato, che ha avviato le indagini e ha identificato cinque uomini sospettati di partecipare al reato. I cinque sono attualmente sottoposti a fermo di indiziato per violenza sessuale di gruppo aggravata.

Parallelamente, le autorità hanno individuato undici altre persone di origine extracomunitaria presenti nello stesso stabile al momento dei fatti. Queste persone sono state sottoposte a provvedimenti di espulsione e, al momento, rimangono in custodia presso i Centri di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.

La questura di Roma ha pubblicato una nota in cui si sottolinea la gravità del reato e l'impegno delle forze dell'ordine a perseguire tutti i responsabili, garantendo al contempo i diritti della vittima e il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani. La vicenda ha suscitato un forte clamore mediatico, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei luoghi abbandonati e sulla necessità di un controllo più rigoroso degli spazi urbani per prevenire simili crimini.

Questo caso rappresenta un monito per le autorità locali, che dovranno intensificare le misure preventive e migliorare la protezione delle persone più vulnerabili, specialmente quelle provenienti da contesti migratori e di difficile integrazione





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