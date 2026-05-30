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Donna morta all'appartamento, Einaudi non si accorge nemmeno

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Donna morta all'appartamento, Einaudi non si accorge nemmeno
Tragicānt EdereUffici 118 ArrivoNeanche Coppia
📆5/30/2026 1:08 PM
📰leggoit
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Il testo riguarda l'incidente fatale che ha causato la morte di una donna e che si è verificato nell'appartamento della coppia. Anche il personale del 118 è arrivato nel luogo dell'incidente, ma non ha potuto fare altro che constatare la sua morte. La coppia non si accorge nemmeno dello scherzo. Categoria: Tragedie, Incidente

Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna. Quando hanno visitato l'appartamento della coppia, non c'erano segni di vita e il medico non ha potuto fare altro che dissecare il corpo della donna, che è stata identificata come Ferrari Luce.

L'incidente ha luogo nella notte scorsa in un appartamento di una coppia e le cause di questa terribile fine sono ancora sconosciute. Se abbiamo ulteriori informazioni, vi invieremo una notifica. Categoria: Tragedie, Incident

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Tragicānt Edere Uffici 118 Arrivo Neanche Coppia Ferrar One Luce

 

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