Donna sana sceglie il suicidio assistito in Svizzera per il dolore di un figlio perso

Wendy Duffy, 56 anni, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera non a causa di una malattia, ma per il dolore insopportabile seguito alla perdita del suo unico figlio. La sua storia riaccende il dibattito sul fine vita.

La decisione di Wendy Duffy, una donna di 56 anni proveniente dalle West Midlands in Inghilterra, di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera ha riacceso il dibattito sul fine vita , non solo nel Regno Unito ma anche a livello internazionale.

La sua storia, profondamente toccante e complessa, si distingue da casi precedenti perché non è motivata da una sofferenza fisica o da una malattia terminale. Wendy Duffy, un'ex operatrice sociosanitaria, è clinicamente sana, ma il dolore insostenibile per la perdita del suo unico figlio, Marcus, scomparso quattro anni fa all'età di 23 anni, l'ha portata a questa estrema scelta. La tragedia che ha colpito la famiglia è stata improvvisa e devastante: Marcus morì soffocato mentre consumava un pomodoro.

Da quel momento, la vita di Wendy è stata segnata da un vuoto incolmabile e da una profonda disperazione che l'ha convinta che non ci fosse più alcun senso nel continuare a vivere. La donna ha ottenuto l'approvazione della clinica svizzera Pegasos, versando una somma di 10.000 sterline per accedere al servizio di assistenza al suicidio.

La sua vicenda solleva interrogativi cruciali sulla dignità della persona, sul diritto all'autodeterminazione e sui limiti della legge di fronte a un dolore emotivo così intenso. La scelta di Wendy Duffy è stata accompagnata da una lucida riflessione sulla propria condizione e da una volontà ferma di porre fine alle proprie sofferenze. La donna ha espresso chiaramente il suo desiderio di avere la possibilità di accedere al suicidio assistito anche nel Regno Unito, dove l'eutanasia è attualmente illegale.

Sebbene sia in discussione al Parlamento una proposta di legge sul fine vita, questa permetterebbe l'accesso solo ai pazienti affetti da malattie terminali, escludendo quindi casi come quello di Wendy Duffy. La donna ha spiegato di aver considerato altre modalità per togliersi la vita, ma di aver scelto il suicidio assistito per evitare di lasciare un trauma indelebile a chi dovesse trovarne il corpo.

Ha sottolineato come un gesto impulsivo e violento potrebbe causare sofferenza e angoscia a coloro che le sono vicini, mentre il suicidio assistito, eseguito in un ambiente controllato e con l'assistenza di professionisti, le permetterebbe di morire con dignità e serenità. Le sue parole, intrise di dolore e rassegnazione, rivelano una profonda disillusione nei confronti della vita e una convinzione incrollabile che, senza suo figlio, nulla abbia più senso.

Ha preparato lettere di addio per i suoi cari e ha scelto la musica che desidera ascoltare negli ultimi momenti, dimostrando una grande lucidità e un'estrema cura per i dettagli. La clinica Pegasos, che ha assistito Wendy Duffy nella sua decisione, è stata oggetto di polemiche in passato per aver aiutato anche altri individui clinicamente sani a morire. In particolare, un caso recente ha suscitato indignazione perché la famiglia dell'uomo non era a conoscenza delle sue intenzioni.

Questo solleva interrogativi sulla necessità di una maggiore trasparenza e di controlli più rigorosi sulle attività delle cliniche che offrono servizi di assistenza al suicidio. In Italia, la situazione legale è diversa. L'eutanasia è considerata un reato, mentre il suicidio medicalmente assistito, in determinate condizioni, e la sospensione delle cure – definita eutanasia passiva – sono riconosciuti come diritti inviolabili.

Il suicidio medicalmente assistito è possibile grazie alla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, ma sono richieste quattro condizioni fondamentali: la persona deve essere pienamente capace di intendere e volere, deve essere affetta da una patologia irreversibile che causa gravi sofferenze fisiche o psichiche, e deve sopravvivere grazie a trattamenti di sostegno vitale. La vicenda di Wendy Duffy, pur non rientrando nei parametri stabiliti dalla legge italiana, evidenzia la complessità del tema del fine vita e la necessità di un dibattito aperto e approfondito per trovare soluzioni che rispettino la dignità della persona e il diritto all'autodeterminazione, tenendo conto delle diverse sensibilità e dei valori etici in gioco





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