Donna svizzera dimessa da HUG: fine terapia Ebola Bundibugyo dopo evacuazione dalla Nigeria

HUG conferma la guarigione completa di una paziente svizzera evasa dalla Nigeria per Ebola. L'epidemia in Uganda supera gli 11mila casi, guidata dal ceppo Bundibugyo senza vaccini.

La donna svizzera originaria dell'Uganda, precedentemente ricoverata negli Ospedali Universitari di Ginevra per la cura dell'Ebola, è stata ufficialmente dimessa dall'istituto. La conferma della sua uscita dall'ospedale è arrivata il giovedì successivo alla risoluzione clinica, segnando un risultato positivo per la gestione di un caso complesso.

Processo di guarigione e autorizzazione sanitaria

Secondo la dichiarazione ufficiale inviata dagli Ospedali Universitari di Ginevra alla Reuters, il processo di dimissione è stato avviato dopo che l'équipe medica ha confermato la completa guarigione della paziente. Il medico cantonale ha quindi emesso l'autorizzazione formale per il rilascio della paziente il 11 novembre 2026, data ufficiale della chiusura del caso clinico in ambiente ospedaliero svizzero.

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Contesto epidemico e ceppo Bundibugyo

L'epidemia di cui questa paziente è stata portatrice rappresenta la seconda peggiore nella storia delle registrazioni sanitarie mondiali, con il numero totale di casi confermati che ha ormai superato la soglia dei 11.000 pazienti. La trasmissione è stata identificata come causata dalla variante rara del virus denominata Bundibugyo, una forma del patogeno che rappresenta una sfida significativa per la comunità scientifica internazionale.

Assenza di trattamenti e vaccini approvati

Una delle caratteristiche più critiche di questa specifica variante del virus è l'assenza di trattamenti farmacologici approvati o di vaccini disponibili per il pubblico. Le autorità sanitarie hanno segnalato l'inizio dell'epidemia a metà maggio, sottolineando la gravità della situazione data la mancanza di strumenti preventivi o curativi standardizzati contro il ceppo Bundibugyo.

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I viaggi tra Nigeria e Uganda

La paziente, di origine ugandese, e suo marito, un diplomatico svizzero, sono stati trasportati in aereo dalla Nigeria verso strutture ospedaliere in Svizzera alla fine del mese di ottobre. Questa movimentazione transfrontaliera ha messo in luce la complessità logistica e medica necessaria per gestire i pazienti affetti da malattie tropicali in paesi dove queste patologie non sono endemiche.

Timore di trasmissione non rilevata

Le autorità sanitarie hanno espresso preoccupazione per la possibilità di una trasmissione non individuata, dato che la donna aveva trascorso due settimane di vacanza in Uganda prima di fare ritorno ad Abuja. Questo itinerario ha sollevato dubbi sulla capacità dei sistemi di controllo di identificare tempestivamente i focolai in un paese in cui l'epidemia sembrava essere stata precedentemente sotto controllo.

Indagini sull'infezione da parte di esperti

Gli esperti stanno attualmente indagando sulle modalità esatte con cui la paziente ha contratto il virus, una questione centrale per comprendere le rotte di trasmissione. Jean Kaseya, direttore generale dell'Africa CDC, aveva precedentemente dichiarato alla Reuters che le indagini sarebbero state approfondite per chiarire i dettagli del contagio.