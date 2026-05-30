Donnarumma: 'Mancata qualificazione ai Mondiali, una mazzata. Benvenuto un CT straniero'

Il portiere italiano Gianluigi Donnarumma ha espresso il suo dispiacere per la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali e la disponibilità a giocare sotto la guida di un CT straniero. Il capitano della squadra ha anche espresso la sua soddisfazione per la chiamata del CT ad interim Silvio Baldini e la voglia di ripartire con la Nazionale.

Donnarumma ha definito la mancata qualificazione ai Mondiali 'una mazzata', esprimendo il desiderio di essere un esempio per i giovani e la disponibilità a giocare sotto la guida di un CT straniero.

Il portiere italiano ha anche espresso la sua soddisfazione per la chiamata del CT ad interim Silvio Baldini e la voglia di ripartire con la Nazionale. In una recente intervista, Donnarumma ha dichiarato: 'La mancata qualificazione a questo Mondiale è stata una mazzata incredibile. Un ct straniero? Non spettano a me certe decisioni, ma non avrei problemi, l'importante è chi verrà dovrà dare tutto per questa Nazionale'





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donnarumma Mondiali Calcio Nazionale CT Baldini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vannacci: Futuro Nazionale l'unica vera novità politica degli ultimi 15 anniIl leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha commentato i dati di alcuni sondaggisti che vedrebbero il suo partito intorno al 5% in vista delle prossime politiche. Ha affermato che il suo partito è l'unica vera novità politica degli ultimi 15 anni e che ha la volontà di cambiare la politica italiana e europea.

Read more »

Contestata la mancata esecuzione della richiesta di arresto del generale libicoLa Corte penale internazionale (Cpi) ha deferito l'Italia all'Assemblea degli Stati membri per mancata cooperazione nell'ambito del caso Almasri

Read more »

L'allenatore della Nazionale Under 21 dimette dopo le amichevoliL'allenatore della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, ha annunciato le sue dimissioni dopo le amichevoli del 3 e del 7 giugno. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dichiarato che il nuovo commissario tecnico sarà nominato il 22 giugno e che Luigi Baldini riprenderà il suo ruolo di selezionatore dell'Under 21.

Read more »

Donnarumma: 'Questa ferita ci farà bene in futuro'Le parole dal ritiro dell'Italia

Read more »