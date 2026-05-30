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Donnarumma: 'Mancata qualificazione ai Mondiali, una mazzata. Benvenuto un CT straniero'

Calcio News

Donnarumma: 'Mancata qualificazione ai Mondiali, una mazzata. Benvenuto un CT straniero'
DonnarummaMondialiCalcio
📆5/30/2026 1:37 PM
📰leggoit
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Il portiere italiano Gianluigi Donnarumma ha espresso il suo dispiacere per la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali e la disponibilità a giocare sotto la guida di un CT straniero. Il capitano della squadra ha anche espresso la sua soddisfazione per la chiamata del CT ad interim Silvio Baldini e la voglia di ripartire con la Nazionale.

Donnarumma ha definito la mancata qualificazione ai Mondiali 'una mazzata', esprimendo il desiderio di essere un esempio per i giovani e la disponibilità a giocare sotto la guida di un CT straniero.

Il portiere italiano ha anche espresso la sua soddisfazione per la chiamata del CT ad interim Silvio Baldini e la voglia di ripartire con la Nazionale. In una recente intervista, Donnarumma ha dichiarato: 'La mancata qualificazione a questo Mondiale è stata una mazzata incredibile. Un ct straniero? Non spettano a me certe decisioni, ma non avrei problemi, l'importante è chi verrà dovrà dare tutto per questa Nazionale'

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Donnarumma Mondiali Calcio Nazionale CT Baldini

 

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