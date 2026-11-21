Analisi della presenza femminile nei governi: solo il 13,9% dei capi di stato sono donne. Il report evidenzia il soffitto di cristallo e le condizioni critiche per l'accesso al potere reale.

La presenza femminile ai massimi livelli del potere politico globale non ha ancora raggiunto la parità necessaria per garantire un cambiamento sostanziale, nonostante i traguardi storici raggiunti in diverse nazioni. Le donne che occupano incarichi di vertice, come quelle in Commissione europea o le nuove leader statali, sfidano uno scenario in cui le proporzioni numeriche rimangono criticamente sbilanciate verso il genere maschile. Questa disparità non è solo una questione di numeri, ma riflette condizioni di lavoro e strutture di potere che limitano la capacità delle donne di esercitare la loro leadership in modo autonomo e efficace.

La statistica globale del potere femminile

I dati confermano che le donne Capi di Stato sono attualmente 22, di cui 9 ricoprono anche la carica di Capi del governo, rappresentando il 13,9 per cento a livello globale. Tra le Premier, la percentuale scende ulteriormente al 7,7 per cento, con un totale di 15 leader politiche in carica. Questo scenario non cambia significativamente considerando le monarchie, poiché le regine in carica non contribuiscono a fare lievitare questi numeri statali fino a quando non salirà al trono la nuova generazione di principesse ereditarie, tra cui si distinguono Leonor di Spagna e Victoria di Svezia.

Also read Analisi Musicale: Camilla, Mad-Dog e la Critica Sociale nei Nuovi Brani

La situazione nei Parlamenti nazionali, pur mostrando segnali di lenta evoluzione, rimane anch'essa influenzata da una profonda divisione di genere nelle deleghe ministeriali. Secondo il report Women in Politics 2026, realizzato da UN Women e Unione interparlamentare (IPU), le donne occupavano il 23,3 per cento dei seggi nel 2024, con dati aggiornati a gennaio 2026. Le cariche ministeriali attribuite alle donne spesso riflettono stereotipi tradizionali, concentrandosi su Pari opportunità e Famiglia, mentre gli uomini mantengono il controllo su settori strategici come Difesa, Interni, Giustizia ed Economia.

Il fenomeno del precipizio di cristallo

Oltre alla scarsa rappresentanza numerica, esiste un fenomeno strutturale noto come precipizio di cristallo che descrive le condizioni diseguali in cui le donne esercitano il potere. Le donne raggiungono la guida politica spesso proprio quando l'organizzazione o il Paese attraversano una fase critica, con margini di manovra ridotti e una probabilità significativamente maggiore di fallimento rispetto ai loro colleghi maschi. Questa dinamica trasforma il vertice politico in un territorio ad alto rischio, dove il successo non è garantito dalla sola qualifica femminile ma da fattori esterni.

Advertisement

Uno studio pubblicato nel 2026 sull'European Journal of Political Research ha analizzato i programmi del Fondo monetario internazionale tra il 1980 e il 2018, rilevando che durante le fasi di austerità aumentava la probabilità di nomina delle donne nei ministeri chiamati a gestire politiche impopolari. Questo dato sottolinea come le leader donne siano spesso designate in momenti di crisi economica o sociale, un periodo segnato da conflitti tra le grandi potenze e da una profonda crisi del multilateralismo che richiede capacità di risoluzione senza i tradizionali supporti politici.

Leader mondiali e modelli di governo

Nonostante le sfide, la lista delle donne che hanno raggiunto incarichi di vertice si allarga, aggiungendo nuove figure storiche alla cronologia politica internazionale. La prima donna a governare fu Isabel Martínez de Perón in Argentina nel 1974, mentre la prima eletta democraticamente fu Vigdís Finnbogadóttir in Islanda nel 1980. Oggi, le donne presidenti sono 22 in 21 Paesi, con diverse prime assolute che segnano l'ingresso di nuove generazioni al comando.

Tra le presidenti in carica si distinguono figure come Sylvanie Burton, presidente della Repubblica di Dominica dal 2 ottobre 2023, prima donna e prima persona di origine indigena a ricoprire la carica. Christine Kangaloo presiede Trinidad e Tobago dal 20 marzo 2023, mentre Justina Shiroka-Pula è stata eletta presidente della Repubblica del Kosovo il 6 ottobre 2026. La Bosnia-Erzegovina è guidata da membri della Presidenza tripartita, con una donna eletta al seggio croato il 16 novembre 2026, segnando un nuovo milestone nella regione.

Il contesto storico e le sfide future

La storia delle prime donne a guidare governi nazionali risale al 1960, con Sirimavo Bandaranaike nell'allora Sri Lanka, seguita da Indira Gandhi in India nel 1966 e Golda Meir in Israele nel 1969. Oggi, le premier equivalgono solo al 7,77 per cento del totale globale. Tra le figure chiave si annoverano Mia Mottley di Barbados, prima donna premier dal 2018 e riconfermata dopo le elezioni del 2026, e Kamla Persad-Bissessar di Trinidad e Tobago, in carica dal 1° maggio 2025.

Advertisement

La presenza di una donna sul trono o a capo di uno stato non basta automaticamente a garantire un cambiamento nel benessere collettivo o nella parità di genere. È necessaria un'evoluzione del modello di leadership, che deve superare un'idea di comando costruita storicamente dagli uomini, fondata sulla forza e sulla competizione. Abbattere il soffitto di cristallo è solo il primo passo; le donne devono poter governare nelle stesse condizioni degli uomini, superando i pregiudizi e le strutture che trasformano il potere in un precipizio.