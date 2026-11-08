Donne comiche nella Storia: il libro Odoya riporta alla luce clown dimenticate

Un libro edito da Odoya ricostruisce la storia di clown e comiche dimenticate, da Miss Loulou a Lulu Craston Adams, tra circhi e palcoscenici del Novecento.

Le donne hanno sempre saputo ridere e far ridere, ma per secoli il loro spirito comico è rimasto in ombra. Il nuovo libro edito da Odoya, scritto da un'autrice che è drammaturga, attrice e clown, riporta alla luce le comiche e le clown dimenticate dalla storia dello spettacolo, una vicenda affascinante e sconosciuta ai più.

Il punto di partenza è una riflessione di Virginia Woolf, che in un breve scritto sull'umorismo riconosceva alle donne la capacità di padroneggiare il senso dell'umorismo. Secondo la scrittrice inglese, proprio quel malriposto senso di superiorità rende gli uomini spesso troppo solenni e ampollosi per cogliere appieno lo spirito comico.

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Le comiche dimenticate dalla storia dello spettacolo

Molte artiste che hanno scelto il mestiere di comiche hanno faticato ad affermarsi e a superare i pregiudizi. Anche quando hanno avuto un pubblico plaudente, sono state spesso destinate all'oblio, come molte altre eroine che hanno fatto la storia dell'umanità.

Il libro nasce da un lavoro di scavo che restituisce il meritato piedistallo a personalità finite nella nebbia. L'autrice ha ricostruito queste biografie con passione e grande competenza, corredando il volume di foto e manifesti di scena.

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Le fonti visive raccolte nel volume compongono un vero albero genealogico, che collega le protagoniste tra loro e le restituisce a una memoria collettiva che rischiava di svanire. Il libro si rivolge sia agli appassionati di teatro sia ai lettori interessati alla storia delle donne.

Miss Loulou e Atoff nei circhi parigini

Miss Loulou, in coppia con il marito Atoff, interpretava con maestria il ruolo del clown bianco. Le loro esibizioni infiammavano le platee dei circhi parigini dei primi del Novecento.

Il libro sottolinea come questa coppia abbia portato sulla pista un talento comico che il pubblico dell'epoca seppe apprezzare. Il racconto di Miss Loulou è uno dei passaggi che rendono evidente la presenza femminile nel circo europeo di inizio secolo.

Lulu Craston Adams, l'unica clown donna al mondo

La britannica Lulu Craston Adams è un'altra figura recuperata dal volume. Era un'artista poliedrica che lavorò nei maggiori circhi britannici e americani.

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Lulu Craston Adams veniva presentata come "l'unica clown donna al mondo", una definizione pubblicitaria che il lavoro di ricerca contenuto nel volume mette in discussione. Il libro restituisce così una carriera ricca di spettacoli, in cui la sua presenza sulla scena era parte di un sistema circense più ampio.

Un libro per riscoprire il patrimonio comico femminile

Il volume di Odoya propone un percorso di riscoperta che unisce testo, immagini e documenti d'epoca. Foto e manifesti di scena accompagnano il racconto e ricostruiscono l'albero genealogico delle protagoniste.

Per i lettori interessati al teatro e alla storia dello spettacolo, il libro offre uno strumento per conoscere nomi finora poco citati. Ridere e far ridere è un'attività che le donne hanno svolto anche tra le mura di casa, quando un palcoscenico non era loro concesso.