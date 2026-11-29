La fotografa Fatena Naza e Women With Gaza testimoniano la vita sotto l'occupazione. Una denuncia visiva sul genocidio e sulla resilienza femminile a Gaza.

La fotografa Fatena Naza e l'organizzazione Women With Gaza lanciano un appello globale per documentare la sofferenza e la resistenza femminile a Gaza. Attraverso un progetto espositivo doloroso, si cerca di rompere lo sguardo paternalista sulla resilienza, chiedendo al mondo di assumersi la responsabilità di guardare e ascoltare.

La testimonianza diretta di Fatena Naza

Fatena Naza ha raccontato la sua storia partendo da se stessa, fino a includere sua sorella, sua madre e la sua bisnonna. Il suo obiettivo è raccontare una guerra che appartiene a più generazioni, mostrando cosa significhi vivere sotto occupazione e nella violenza quotidiana. Le sue foto non vogliono solo essere un tributo alla forza delle donne, ma una denuncia contro l'impunità internazionale.

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La fotografa ha dichiarato: "Non voglio che le persone guardino alle foto delle donne di Gaza pensando come sono forti o resilienti. Ovviamente siamo forti, amiamo la nostra terra e faremo di tutto per essa e per le nostre famiglie". Naza chiede esplicitamente al pubblico di porsi una domanda fondamentale: perché il mondo in cui viviamo permette che tutto ciò accada a Gaza?

Il lavoro di documentazione sotto le macerie

Il percorso espositivo presentato da Naza include immagini di vita nella Striscia di Gaza, con donne in mezzo alle macerie. Si tratta di un lavoro di documentazione molto doloroso, poiché Naza ha fotografato in mezzo alle macerie, documentando il genocidio mentre viveva la sofferenza delle persone a Gaza. Non ci sono parole per descrivere la complessità di questo impegno.

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Le immagini scattate da Fatena Naza mostrano la realtà quotidiana di una popolazione intrappolata. La fotografa ha visto centinaia di immagini e ha scelto di condividere quelle che meglio rappresentano la dignità e la disperazione. Il suo lavoro è un atto di resistenza contro l'oblio e la distruzione della memoria storica palestinese.

Women With Gaza e la Casa Internazionale delle Donne

Women With Gaza (WWG) è una rete italiana nata a Gaza nel 2022 con l'obiettivo di costruire la Casa Internazionale delle Donne a Gaza City. Da diversi anni WWG opera nella Striscia sotto il coordinamento della ONG ACS, sostenendo laboratori e attività promossi e realizzati da donne per le donne. Il collettivo contribuisce attraverso percorsi di formazione e produzione, creando spazi sicuri e opportunità di sviluppo.

La Casa Internazionale delle Donne a Gaza City rappresenta un simbolo di speranza e autonomia. Attraverso il supporto di Women With Gaza e la coordinazione di ACS, le donne della Striscia possono partecipare ad attività che rafforzano la loro posizione nella società. Questo modello di sostegno mira a garantire che le voci femminili non vengano marginalizzate nel contesto del conflitto.

Lidia Ravera: la responsabilità di guardare e sapere

Lidia Ravera ha sottolineato: "Abbiamo la responsabilità di guardare, ascoltare, sapere". La scrittrice italiana ha collegato il lavoro di Naza a un dovere etico internazionale. La frase "Da Naza a Letters from Gaza" evidenzia il passaggio dalla documentazione visiva alla narrazione testuale, unendo diverse forme di espressione per denunciare la crisi umanitaria.

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La partecipazione di figure come Lidia Ravera aiuta a portare l'attenzione dei media italiani sul conflitto. La combinazione di fotografia e scrittura crea un impatto emotivo più profondo, invitando il pubblico a non restare indifferente. La responsabilità di conoscere la verità è presentata come un passo necessario per qualsiasi tentativo di pace o giustizia futura.

Impatto reale e prossimi passi della rete

Le attività di Women With Gaza continuano a sostenere le donne di Gaza attraverso laboratori pratici. La costruzione della Casa Internazionale delle Donne a Gaza City è un obiettivo a lungo termine che richiede risorse costanti. Il coordinamento con ONG ACS garantisce che i supporti arrivino direttamente alle comunità più vulnerabili.

Il progetto non è solo culturale ma anche strutturale, mirando a creare infrastrutture dedicate alle donne in una zona di guerra. Le prossime fasi prevedono l'espansione dei programmi di formazione e la produzione di materiali educativi. L'obiettivo finale è garantire che le donne di Gaza abbiano gli strumenti per ricostruire la propria vita e la propria comunità dopo la fine del conflitto.