Donne e Costituzione: ottant'anni di diritti, tra conquiste e ritardi

Un'analisi dell'evoluzione dei diritti femminili in Italia, dalle Madri Costituenti alle discriminazioni attuali. Nonostante le norme all'avanguardia e la presenza di donne in ruoli apicali, permangono disuguaglianze strutturali nel lavoro, nella famiglia e nella società.
Il percorso dei diritti delle donne in Italia, dalle Costituenti alle sfide attuali. Le Madri Costituenti, ispirate da un sentimento antifascista e in sintonia con la società civile femminile, riuscirono a imporre una visione pionieristica, votando compatte su temi cruciali per la parità.
Tuttavia, l'attuazione della Costituzione è stata lenta e ambigua, frenata da una società non pronta, leggi fasciste residue e da una politica a lungo dominated dagli uomini. Oggi, nonostante la presenza femminile in posizioni di vertice - dalla presidenza del Consiglio alla guida di atenei - permangono disparità profonde: disuguaglianze salariali, scarsa partecipazione al mercato del lavoro, difficoltà nella conciliazione vita-lavoro. Le discriminazioni, spesso multiple, si intrecciano con fattori come povertà, etnia e disabilità.
Il bilancio della giurista Marilisa D'Amico evidenzia come la piattaforma costituzionale, modello per altri Stati, necessiti ancora di essere pienamente realizzata nella sostanza della vita quotidiana delle donne
Diritti Delle Donne Costituzione Italiana Parità Di Genere Discriminazione Marilisa D'amico
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Serena Dandini: “La Carta fu scritta non solo dai padri, ma anche dalle madri costituenti”La conduttrice e scrittrice ha aperto la seconda giornata del Festival della Tv a Dogliani
Read more »
La storia della lotta per il diritto di voto delle donne in ItaliaLa storia della lotta per il diritto di voto delle donne in Italia è un capitolo importante della nostra storia recente. La lotta per il suffragio universale delle donne è stata lunga e difficile, ma ha portato a una grande vittoria per la libertà e la democrazia.
Read more »
Donne, satira e libertà nella televisione italianaUn'intervista che ricorda il percorso delle donne in tv, la nascita di programmi satirici su Rai3 e la ricerca di libertà creativa tra passato e futuro, sottolineando il ruolo della satira contro la politica e l'importanza della passione e dell'ottimismo nel nuovo panorama mediatico.
Read more »
Donne in carriera, le lavoratrici che cambiarono la storiaNella mostra 'Le donne della Repubblica', le figure che hanno combattuto per la parita' (ANSA)
Read more »