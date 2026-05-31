Donne e Costituzione: ottant'anni di diritti, tra conquiste e ritardi

Un'analisi dell'evoluzione dei diritti femminili in Italia, dalle Madri Costituenti alle discriminazioni attuali. Nonostante le norme all'avanguardia e la presenza di donne in ruoli apicali, permangono disuguaglianze strutturali nel lavoro, nella famiglia e nella società.

Il percorso dei diritti delle donne in Italia, dalle Costituenti alle sfide attuali. Le Madri Costituenti, ispirate da un sentimento antifascista e in sintonia con la società civile femminile, riuscirono a imporre una visione pionieristica, votando compatte su temi cruciali per la parità.

Tuttavia, l'attuazione della Costituzione è stata lenta e ambigua, frenata da una società non pronta, leggi fasciste residue e da una politica a lungo dominated dagli uomini. Oggi, nonostante la presenza femminile in posizioni di vertice - dalla presidenza del Consiglio alla guida di atenei - permangono disparità profonde: disuguaglianze salariali, scarsa partecipazione al mercato del lavoro, difficoltà nella conciliazione vita-lavoro. Le discriminazioni, spesso multiple, si intrecciano con fattori come povertà, etnia e disabilità.

Il bilancio della giurista Marilisa D'Amico evidenzia come la piattaforma costituzionale, modello per altri Stati, necessiti ancora di essere pienamente realizzata nella sostanza della vita quotidiana delle donne





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diritti Delle Donne Costituzione Italiana Parità Di Genere Discriminazione Marilisa D'amico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serena Dandini: “La Carta fu scritta non solo dai padri, ma anche dalle madri costituenti”La conduttrice e scrittrice ha aperto la seconda giornata del Festival della Tv a Dogliani

Read more »

La storia della lotta per il diritto di voto delle donne in ItaliaLa storia della lotta per il diritto di voto delle donne in Italia è un capitolo importante della nostra storia recente. La lotta per il suffragio universale delle donne è stata lunga e difficile, ma ha portato a una grande vittoria per la libertà e la democrazia.

Read more »

Donne, satira e libertà nella televisione italianaUn'intervista che ricorda il percorso delle donne in tv, la nascita di programmi satirici su Rai3 e la ricerca di libertà creativa tra passato e futuro, sottolineando il ruolo della satira contro la politica e l'importanza della passione e dell'ottimismo nel nuovo panorama mediatico.

Read more »

Donne in carriera, le lavoratrici che cambiarono la storiaNella mostra 'Le donne della Repubblica', le figure che hanno combattuto per la parita' (ANSA)

Read more »