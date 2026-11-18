La crisi di fiducia nel sistema sanitario nigeriano spinge le donne verso levatrici tradizionali, nonostante i rischi statistici di mortalità materna.

La scelta di ripiegare su metodi di assistenza ancestrali è diventata una risposta concreta al disagio femminile nella Repubblica Federale di Nigeria. Donne come Bukola Osoba hanno abbandonato le strutture mediche moderne dopo aver subito trattamenti disumani, preferendo il calore delle levatrici di comunità. Questa tendenza segnala un profondo cambiamento culturale e sociale legato alla salute riproduttiva.

Crisi di fiducia e fallimento ospedaliero

Il caso di Bukola Osoba illustra le motivazioni alla base di questa migrazione sanitaria. Durante il travaglio, ha trovato il reparto strapieno e un'atmosfera soffocante. Il personale infermieristico ha mostrato un'assenza totale di compassione, ignorando le sue urla di dolore e successivamente insultandola in modo brusco. Dopo il parto, ha lasciato l'istituzione con la sensazione di aver subito una perdita profonda. Questa esperienza non è isolata e riflette un malessere diffuso tra le partorienti.

Also read Uomini e Donne, Giovanni Grazioso esplode dopo il gossip sull'ex Sabrina Soussi: reazione durissima

Il ritorno alle pratiche ancestrali

Un numero crescente di donne nigeriane sta recuperando pratiche antiche dimenticate dalla modernità. Erboriste, donne anziane e levatrici locali assumono il ruolo di assistenza primaria, trasmettendo saperi attraverso l'osservazione e la ripetizione. Per Ugwuanyi Akubuenyi, la decisione è nata da una forte convinzione personale e dalla delusione verso le pratiche attuali. Ha deciso di seguire la via delle donne dei tempi antichi, lontana dai farmaci e dagli ospedali, per ritrovare un legame culturale più autentico.

Contesto statistico e rischi elevati

Questa scelta avviene in un contesto epidemiologico estremamente critico. La Nigeria è identificata come il paese più pericoloso al mondo per le donne che partoriscono. Le stime delle Nazioni Unite per il 2023 indicano che una donna su cento moriva durante il parto o nei giorni successivi. Lo stesso anno, il Paese ha rappresentato il 29 per cento della mortalità materna globale, con un stimato di 75mila decessi, corrispondenti a una perdita ogni sette minuti.

Advertisement

Il sistema sanitario e la visione tradizionale

Le autorità sanitarie considerano l'assistenza tradizionale uno dei fattori chiave dei tassi catastrofici. Tuttavia, esperte come Deronke Abdul evidenziano le carenze del sistema pubblico e privato. Prima della colonizzazione, il parto era un processo comunitario, spirituale e legato all'esperienza corporea. Le levatrici e le erboriste gestivano l'assistenza a casa, usando erbe medicinali, massaggi, canti e zuppe nutrienti. Al centro di tutto vi era la comunità, con un supporto emotivo e fisico continuo.

Confronto tra approcci medici e naturali

Nkiruka Epechwao, erborista e levatrice con qualifiche moderne, critica la concentrazione esclusiva degli operatori sanitari sugli aspetti fisici. Sostiene che l'assenza di pazienza e gli urla del personale aumentano la pressione sanguigna, impedendo il parto naturale. Nella sua clinica, le donne camminano lungo fiumi o sentieri per trovare il ritmo del corpo. Rahama Yelwa ha fondato la comunità Jego Village dopo aver assistito al travaglio della sorella, unendo tradizione e sostegno pratico.