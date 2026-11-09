Donne Pd e Melonellum: Battaglia per il 40% dei capolista

Il Partito Democratico chiede garanzie costituzionali contro il Melonellum. Obiettivo: 40% delle donne in testa alle liste per evitare la marginalizzazione femminile in politica.

Le donne del Partito Democratico non intendono accettare passivamente le modifiche introdotte dalla nuova legge elettorale definita Melonellum. Roberta Mori, presidente della conferenza delle donne dem, ha dichiarato con fermezza che il partito riporterà nelle liste elettorali le garanzie di riequilibrio di genere che il nuovo sistema ha cancellato. L'obiettivo principale è ottenere che almeno il quaranta per cento dei capolista siano donne, un requisito considerato un presidio costituzionale fondamentale per la rappresentanza politica effettiva.

Contrasto al Melonellum e Garanzie Perdute

La senatrice Sandra Zampa ha lanciato un appello chiaro alla direzione del Pd per dare un segnale visibile a tutta la coalizione di centrosinistra. La richiesta specifica è di candidare due donne ogni tre capolista, una misura ambiziosa destinata a contrastare la tendenza maschile a monopolizzare le posizioni di spicco. La battaglia istituzionale delle donne non si ferma con l'approvazione della nuova normativa, che ha smantellato le protezioni del precedente Rosatellum. In particolare, è stato abolito l'obbligo vincolante di avere il quaranta per cento di candidate nelle liste bloccate, una garanzia storica che aveva assicurato risultati concreti.

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Con il Melonellum, la strada per l'ingresso in Parlamento diventa più complessa per le donne. Poiché esiste solo una casella bloccata, rappresentata dai capolista, ottenere questa posizione diventa l'unica vera garanzia di eleggibilità reale. Roberta Mori, giurista e figura di riferimento nella conferenza che riunisce le donne dem, ha sottolineato la gravità del cambio di scenario. Ha spiegato che nell'ottantesimo anniversario del voto femminile, la maggioranza di centrodestra è riuscita a eliminare le tutele previste dal sistema precedente, lasciando la rappresentanza alla discrezionalità dei partiti.

Dati Statistici e Rischi di Marginalizzazione

La differenza tra essere candidate ed essere effettivamente elette è il punto cruciale del dibattito politico attuale. Roberta Mori ha ammonito che candidare donne senza la garanzia di elezione trasforma la loro presenza in un semplice elemento simbolico, un orpello o un riempitivo privo di potere decisionale reale. I dati attuali mostrano che con il Rosatellum i Democratici vantano una percentuale di elette pari al trentasei percento e ottantanove millesimi. Nello specifico, alla Camera dei Deputati il tasso di donne elette è del trentotto percento e venticinque millesimi, mentre al Senato scende al trenta percento e ventinove millesimi.

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Se si guarda al panorama dei grandi partiti, solo i Cinque Stelle superano il quaranta per cento di rappresentanza femminile. Fratelli d'Italia si ferma al trenta per cento. Esiste un rischio concreto che la situazione peggiori ulteriormente con il Melonellum, poiché i partiti non saranno più obbligati a candidare donne in posizione di capolista. Inoltre, il principio della pluricandidatura in cinque diverse circoscrizioni favorisce i candidati presenti nel listino di maggioranza. Questi soggetti, spesso uomini, sono pluricandidati anche come capolista, il che agevola lo scorrimento delle liste nella parte riservata ai candidati con le preferenze, una sezione dove dominano ancora i nomi maschili.

Posizioni di Elly Schlein e Società Civile

Roberta Mori ha definito la perdita di queste tutele un fatto grave e paradossale, sottolineando che il riequilibrio di genere dovrebbe essere un principio costituzionale garantito in via istituzionale. Oggi, invece, diventa un elemento soggetto alla volontà politica di questo o quel partito. La presidente della conferenza ha espresso grande fiducia nella segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, definita una femminista e progressista che ha impresso un chiaro orientamento su questi temi. La conferenza delle donne dem chiederà ufficialmente di partire dalla previsione di garantire almeno il quaranta per cento di candidate in posizione di capolista, definendo quella clausola una salvaguardia essenziale.

Il Partito Democratico si presenta come il partito che ha maggiormente contribuito a rendere un obbligo di legge la presenza delle donne negli organismi direttivi, dai consigli di amministrazione aziendali agli enti pubblici. Per i democratici, il quaranta per cento rappresenta l'obiettivo minimo, ma la direzione potrebbe evolvere verso un cinquanta per cento di capolista donne. Questa scelta mira a praticare i principi costituzionali dichiarati e a realizzare le istanze più care all'elettorato progressista. A fianco di esponenti come la segretaria dei giovani Virginia Libero, le consigliere regionali Isabella Conti e Loredana Capone, e la coordinatrice della segreteria nazionale Marta Bonafoni, al Nazareno è già in corso una valutazione di profili provenienti dalla società civile.

Nomine e Competitività Elettorale Femminile

Tra i nomi che circolano per le liste ci sono figure di spicco come la matematica Chiara Valerio, l'editorialista Stefania Bonaldi e la cantautrice Paola Turci. Per tutte queste candidate si prevedono sfide significative, dato che gli uomini del partito, come negli altri partiti, punta tradizionalmente alla posizione di capolista per mettere al sicuro la propria elezione. Questo vantaggio maschile è rafforzato dal fatto che le preferenze elettorali tradizionalmente favoriscono gli uomini molto più delle donne, creando una resistenza strutturale da superare in ogni circostanza elettorale.

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La senatrice Sandra Zampa contesta però l'idea che le donne siano svantaggiate nel terreno delle preferenze. Ha argomentato che le donne sono competitive perché ispirano una carica di innovazione. Zampa ha invitato a osservare la foto dei leader del Campo largo, notando che solo da Elly Schlein proviene una ventata di novità che può rinnovare il consenso. La presenza delle donne nelle liste è considerata un fattore di competitività su cui il Partito Democratico può anche offrire un esempio alle altre forze di coalizione, dimostrando che l'inclusività può essere una strategia vincente per vincere le elezioni.