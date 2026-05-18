Donne trovate morte nel cantiere: Uccise dopo il sesso e una lite per i soldi

Un uomo di 48 anni residente a Sant'Anastasia è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver confessato il duplice omicidio dei corpi senza vita scoperti all'interno di un cantiere edile incompiuto in viale Italia.

Un 49enne residente a Sant'Anastasia si è fondato i duplice omicidio nei confronti di una ragazza italiana di 29 anni e di una donna di 49 anni di origini ucraine.

I corpi senza vita sono stati scoperti all'interno di un cantiere edile abbandonato in viale Italia, un luogo dove le due donne erano state brutalmente uccise dopo aver consumato un rapporto sessuale insieme. Secondo le prime conclusioni degli inquirenti, le violenze sarebbero iniziate dopo il pagamento di un rapporto sessuale, mentre l'uomo cercava di rappresagliare una lite per i soldi.

Il killer ha agito in due giorni differenti, nel 16 e 17 maggio, e le due donne sarebbero state esaime, uccise spingendole in modo deliberato nel vuoto attraverso i vani dell'ascensore





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