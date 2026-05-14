L'attaccante olandese classe 1999 è diventato ieri sera a tutti gli effetti di proprietà dei giallorossi a causa della sconfitta della Lazio. Ha reso matematica la qualificazione dei capitolini almeno all'Europa League, Adesso, dunque, la punta di Wieringen è un giocatore della Roma, L'Aston Villa, inoltre, andrà il 10% della futura rivendita, mentre il contratto di Malen sarà quadriennale, con uno stipendio di 4 milioni a stagione per lui.

Donyell Malen è stato riscattato dalla Roma : all' Aston Villa andranno altri 25 milioni di euro più il 10% della futura rivendita. I motivi e il contratto dell'olandese L'attaccante olandese classe 1999 è diventato ieri sera a tutti gli effetti di proprietà dei giallorossi a causa della sconfitta della Lazio.

Ha reso matematica la qualificazione dei capitolini almeno all'Europa League, Adesso, dunque, la punta di Wieringen è un giocatore della Roma, L'Aston Villa, inoltre, andrà il 10% della futura rivendita, mentre il contratto di Malen sarà quadriennale, con uno stipendio di 4 milioni a stagione per lui. Il riscatto è automaticamente scattato con la qualificazione dei giallorossi all'Europa League.

A gennaio la Roma si accordò con l'Aston Villa per un riscatto, però, che sarebbe ed è effettivamente divenuto obbligatorio con la qualificazione a Champions o Europa League e almeno il 50% delle presenze di Malen fino al termine della stagione. La sconfitta della Lazio in Finale di Coppa ha fatto decadere la possibilità che la Roma finisse in Conference ed è dunque arrivata l'ufficialità del suo trasferimento definitivo in giallorosso.

La media è praticamente di una partecipazione a una marcatura a partita: numeri mostruosi, che testimoniano un impatto inimmaginabile e rendono dolci i 25 milioni spesi per portarlo nella Capitale. Dall'Inghilterrà, poi, ciò che filtra è che i dialoghi fra i club sono molto soddisfatti dell'esito positivo della trattativa Malen e al contempo interessati a Soulè





GoalItalia / 🏆 26. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donyell Malen Riscatto Roma Aston Villa Contratto Impacto Presenze Qualificazione Champions League Europa League Inghilterrà

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cassano attacca Malen: «Non allaccia nemmeno le scarpe a Vucinic, non è un giocatore raffinato»A Roma c'è una vera e propria 'Malen mania': l'attaccante olandese...

Read more »

Roma aritmeticamente in Europa League: Malen riscattatoOra è ufficiale: con la qualificazione all'Europa League, scatta l'obbligo di riscatto da parte della Roma per Donyell Malen

Read more »

Roma, riscatto obbligatorio per Malen: i dettagli dell'accordo con l'Aston VillaL'attaccante olandese Malen resterà definitivamente alla Roma dopo lo scattare dell'obbligo di riscatto. Ecco i costi e i dettagli della trattativa con l'Aston Villa.

Read more »

Roma, gli affari con l'Aston Villa non finiscono qui. Gli inglesi piombano su SouleCon la qualificazione almeno in Europa League della Roma, è scattato il riscatto obbligatorio di Donyell Malen.

Read more »