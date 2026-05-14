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Donyell Malen è stato riscattato dalla Roma

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Donyell Malen è stato riscattato dalla Roma
Donyell MalenRiscattoRoma
📆5/14/2026 10:07 AM
📰GoalItalia
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L'attaccante olandese classe 1999 è diventato ieri sera a tutti gli effetti di proprietà dei giallorossi a causa della sconfitta della Lazio. Ha reso matematica la qualificazione dei capitolini almeno all'Europa League, Adesso, dunque, la punta di Wieringen è un giocatore della Roma, L'Aston Villa, inoltre, andrà il 10% della futura rivendita, mentre il contratto di Malen sarà quadriennale, con uno stipendio di 4 milioni a stagione per lui.

Donyell Malen è stato riscattato dalla Roma : all' Aston Villa andranno altri 25 milioni di euro più il 10% della futura rivendita. I motivi e il contratto dell'olandese L'attaccante olandese classe 1999 è diventato ieri sera a tutti gli effetti di proprietà dei giallorossi a causa della sconfitta della Lazio.

Ha reso matematica la qualificazione dei capitolini almeno all'Europa League, Adesso, dunque, la punta di Wieringen è un giocatore della Roma, L'Aston Villa, inoltre, andrà il 10% della futura rivendita, mentre il contratto di Malen sarà quadriennale, con uno stipendio di 4 milioni a stagione per lui. Il riscatto è automaticamente scattato con la qualificazione dei giallorossi all'Europa League.

A gennaio la Roma si accordò con l'Aston Villa per un riscatto, però, che sarebbe ed è effettivamente divenuto obbligatorio con la qualificazione a Champions o Europa League e almeno il 50% delle presenze di Malen fino al termine della stagione. La sconfitta della Lazio in Finale di Coppa ha fatto decadere la possibilità che la Roma finisse in Conference ed è dunque arrivata l'ufficialità del suo trasferimento definitivo in giallorosso.

La media è praticamente di una partecipazione a una marcatura a partita: numeri mostruosi, che testimoniano un impatto inimmaginabile e rendono dolci i 25 milioni spesi per portarlo nella Capitale. Dall'Inghilterrà, poi, ciò che filtra è che i dialoghi fra i club sono molto soddisfatti dell'esito positivo della trattativa Malen e al contempo interessati a Soulè

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