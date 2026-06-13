Dopo 42 anni, ritrovato il motorino rubato: storia a lieto fine per un uomo del Cuneese

Un uomo di Saluzzo, nel Cuneese, ha ritrovato il suo motorino rubato 42 anni fa grazie all'intervento dei carabinieri. Il mezzo a due ruote era stato sottratto a Vado Ligure quando il proprietario aveva solo 16 anni. Dopo decenni di silenzio, il motorino è stato ritrovato privo di targa durante un controllo dei carabinieri a Volpiano, in provincia di Torino.

Un uomo di Saluzzo , nel Cuneese , ha vissuto un'esperienza incredibile: dopo 42 anni, ha ritrovato il suo motorino rubato grazie all'intervento dei carabinieri. Il mezzo a due ruote era stato sottratto a Vado Ligure quando il proprietario aveva solo 16 anni.

Dopo decenni di silenzio, il motorino è stato ritrovato privo di targa durante un controllo dei carabinieri a Volpiano, in provincia di Torino. Il 64enne alla guida è stato denunciato per ricettazione e il motorino è stato restituito al legittimo proprietario, che lo aveva denunciato come rubato nel 1984





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