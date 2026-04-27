Dopo dieci anni dal terremoto, la falegnameria di Giovannino Cortegiani riapre ad Amatrice

Dopo quasi un decennio dal sisma del 2016, l’artigiano Giovanni Battista Cortegiani torna al lavoro nel suo laboratorio di Domo, primo stabilimento artigianale a riaprire nel cratere sismico della provincia di Rieti. Un momento emozionante per la comunità, che vede nella riapertura un simbolo di rinascita e resilienza.

RIETI - Dopo quasi dieci anni dal devastante terremoto del 24 agosto 2016, Giovanni Battista Cortegiani, noto a tutti come Giovannino, ha fatto ritorno al suo laboratorio di falegnameria nella frazione Domo di Amatrice , il primo stabilimento artigianale a riaprire nel cratere sismico della provincia reatina.

L’ottantunenne artigiano, commosso, ha condiviso il suo ritorno con la figlia Maria Rita e il nipote Emanuele, insieme a due paesani che, per la prima volta, rientravano a casa. Le prime parole di Cortegiani sono state dedicate alla moglie Gabriella, scomparsa due anni fa, con un commovente «Vorrei che lei fosse qui», pronunciato tra le lacrime.

Accanto a lui, il vicesindaco di Amatrice Roberto Serafini, il presidente dell’aggregato Lucio Baccari, il progettista Romeo Bucci ed Emiliano Mililli, titolare di Aterno costruzioni, hanno celebrato questo momento storico per la comunità. Giovannino ha riaperto il suo laboratorio con la stessa passione di sempre, tra i suoi macchinari e il bancone da lavoro, pronto a riprendere l’attività che lo ha reso un punto di riferimento per l’artigianato locale.

«Ho iniziato a lavorare con il legno molto presto, dopo le scuole», ha raccontato Cortegiani. «La più grande soddisfazione è vedere i clienti contenti del mio lavoro. Ho commesso qualche errore, ma è normale». Nonostante l’età, l’artigiano non ha mai perso la determinazione e la precisione che lo hanno reso un maestro del mestiere.

«L’attività era stata solo sospesa, non volevo delocalizzare», ha spiegato. «Ora riprenderò, ma con moderazione, data la mia età». Tra i primi lavori in programma, ci sono i comodini rimasti incompiuti nel 2016 e altre commissioni che richiedono quel tocco unico e su misura che solo un artigiano esperto come lui può offrire. La riapertura della falegnameria di Cortegiani rappresenta un segnale di speranza per Amatrice e le sue 69 frazioni, ancora in attesa di una ricostruzione completa.

«Restituiamo un pezzo di radici a questo paese», ha dichiarato il vicesindaco Serafini. «Grazie a Giovannino per averci creduto. La ricostruzione non è solo un atto tecnico, ma un atto d’amore». Tra le gru e i cantieri che ancora popolano Domo, uno dei centri più attivi nella ricostruzione, ora risuonano nuovamente i rumori dei macchinari di Cortegiani, simbolo di rinascita e resilienza.

La comunità spera che questa sia solo la prima di molte riaperture, per riportare vita e lavoro nelle terre colpite dal sisma





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