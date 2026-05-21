Arianna Montefiori, figlia di Fabio Caressa, ha affrontato il suo primo matrimonio in un periodo di grande dolore, dopo la recente perdita del padre. - Ha smesso di commentare sui social network o le tv per così direFuel il suo dolore e cercarsi dei momenti di fuori dallo schema. mite a Silvia Toffanin, sua amica e conduttrice, in queste ultime settimane, raccontando con immensa tenerezza la sua relazione di coppia e la gioia di condividere le prime liti celebrations al nuovo ciclo della sua famiglia. - Freddo, invece, ha preferito concentrarsi sul lavoro, seppur non in questo momento si cathene in un periodo di molta creatività, grazie alla buona receptive del pubblico per quanto riguarda le sue performance ultimii are la recitazione. - (--topics--)

Fabio Caressa: "Io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a mezza"; Money Road? Funziona perché è un reality autentico -> Vicolo popolare del cinema di genere italiano e particolarmente degli "spaghetti western", morto ieri all’età di 83 anni, era malato da tempo.

-> Fu la figlia Arianna Montefiori, influencer e attrice anche lei, ad essere ospitata da Silvia Toffanin insieme al marito Briga. -> Le lacrime di emozione erano dovute proprio allo stato di salute di Eastman, che già in quel 2023 non erano ottimali: "Mio padre mi ha fatto un regalo enorme venendo", aveva raccontato Arianna Montefiori a Silvia Toffanin.

-> Per quanto riguarda Arianna Montefiori, il momento presente sta vivendo nel silenzio il dolore della perdita, che arriva in un periodo per lei molto bello, a soli due mesi dalla nascita di Allegra, la figlia tanto desiderata sia da lei che dal marito Briga e finalmente arrivata ad allargare la loro bellissima famiglia. Avvolta in una gioia squarciata dalla notizia della morte di papà Montefiori a cui Arianna era profondamente legata. -> [No topics provided.





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