Dopo sedici anni, riaprono le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi: il marito indagato per omicidio e occultamento di cadavere

La Procura di Terni riapre le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi, scomparsa nel 2009. Il marito, Roberto Lo Giudice, è nuovamente indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Nuovi accertamenti sul DNA delle cartoline inviate dopo la scomparsa potrebbero portare a nuovi sviluppi.

La vicenda della scomparsa di Barbara Corvi , la trentacinquenne di Amelia scomparsa il 27 ottobre 2009, torna alla ribalta dopo oltre sedici anni. La Procura della Repubblica di Terni ha riaperto le indagini, convocando nuovamente il marito della donna, Roberto Lo Giudice , indagato per omicidio e occultamento di cadavere.

La posizione di Lo Giudice era stata in passato archiviata, ma le nuove tecnologie investigative hanno portato a una riapertura del caso. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, gli inquirenti si sono concentrati su due cartoline inviate da Firenze nove giorni dopo la scomparsa di Barbara, nelle quali la donna rassicurava i due figli. Queste cartoline, considerate dalla Procura un tentativo di depistaggio, saranno ora sottoposte a nuovi accertamenti sul DNA, in particolare sui francobolli.

Il procuratore Antonio Laronga ha dichiarato che il progresso scientifico consente oggi di provare questi accertamenti per ricostruire l'accaduto, sottolineando che il dovere della Procura è quello di non lasciare nulla di intentato. Il fascicolo, aperto circa un anno fa dopo un servizio giornalistico, vede indagati non solo Roberto Lo Giudice ma anche suo fratello, Maurizio Lo Giudice, per gli stessi reati.

L'avvocato Cristiano Conte, che difende Roberto Lo Giudice insieme al collega Giorgio Colangeli, ha ricordato che le cartoline erano già state analizzate in passato da un grafologo, che aveva escluso che fossero state scritte da Barbara Corvi, dal marito, dai figli o da altre persone. Inoltre, l'avvocato ha criticato il servizio giornalistico che ha portato alla riapertura dell'indagine, definendolo basato sulle dichiarazioni di un pentito già giudicato irrilevante e inattendibile.

Lo Giudice ha espresso la sua disponibilità a sottoporsi a qualsiasi accertamento, affermando di non avere nulla da nascondere e di chiedere solo la verità sulla scomparsa della moglie. Dall'altra parte, l'avvocato Giulio Vasaturo, legale dei genitori e delle sorelle di Barbara, ha espresso ottimismo sui nuovi sviluppi, sottolineando che i progressi della biologia forense e i nuovi spunti investigativi potrebbero portare a importanti chiarimenti





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