Dopo un altro attacco letale, una persona è morta mentre pescava sulla Grande Barriera Corallina in Australia

Una persona è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre pescava sulla Grande Barriera Corallina, nella Queensland. Quella era la seconda vittima in Australia in un mese.

Una persona è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre pescava sulla Grande Barriera Corallina, secondo la polizia australiana. L'uomo, di 39 anni, era uno dei quattro membri di un gruppo che siwasse imbarcarsi a Kennedy Shoal, una barriera corallina poco profonda, per praticare lo sport in apnea.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo sarebbe stato vittima di una strage a causa di un'infezione e sarebbero stati riscontrati segni di una specie di morso subacuta. La stessa barca ha impiegato più di un'ora per raggiungere la riva dopo aver chiamato i servizi di emergenza, dopo l'attacco avvenuto domenica. Nessuno degli altri membri del gruppo è rimasto ferito. La morte segue quella di un'altra persona sbranata vicino a Perth, poche settimane fa, secondo quanto riportato dalla polizia.

D'altra parte, la Thailandia ha segnalato l'incidente più grave nell'anno 2023, con la morte di un nuotatore dopo una coma indotta dalla tossina di una calamita verde





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