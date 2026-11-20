Analisi del sistema fiscale italiano: dal bollo conti e Imu alle accise su benzina, le imposte indirette che gravano su redditi e beni già tassati, un peso nascosto sui consumi.

Il dibattito politico italiano sull'ipotesi di una patrimoniale nazionale, emerso dopo l'apertura del centrosinistra, riaccende un'antica e complessa discussione fiscale. Al centro della polemica vi è il principio della doppia tassazione, un argomento spesso sollevato dagli economisti contro l'imposta sulle grandi ricchezze. L'obiezione sostiene che i patrimoni siano stati accumulati grazie a redditi o utili su cui le tasse sono già state versate in precedenza. Colpire nuovamente questi soldi significa applicare un prelievo due volte sulla stessa base economica, una critica storica che risale alle posizioni di Luigi Einaudi.

Il principio Einaudi e le eccezioni fiscali

Luigi Einaudi, economista prima di diventare Presidente della Repubblica, sosteneva tassativamente che tassare il reddito risparmiato e poi tassare anche le sue rendite costituisse un'ingiustizia per i contribuenti. Oggi, tuttavia, questa regola non sembra valere per tutti i cittadini nel sistema fiscale italiano. Mentre la doppia stangata sui grandi patrimoni è oggetto di forte scandalo e dibattito, lo stesso fenomeno colpisce silentemente i redditi dei contribuenti ordinari. Questo avviene attraverso vari meccanismi che gravano sui beni di ogni giorno, dal conto in banca all'automobile, dalle bollette domestiche ai rifornimenti di carburante.

Also read Brembo, doppia A per clima e acqua: CDP conferma il massimo rating ambientale

Bolli e imposte sui patrimoni privati

I risparmi dei cittadini italiani sono soggetti a un pesante carico di tasse ripetute. Secondo i dati della Banca d'Italia, oltre nove famiglie su dieci possiedono un conto corrente. Chi mantiene una giacenza media superiore a 5.000 euro deve versare annualmente 34,20 euro di imposta di bollo per ogni conto che supera tale soglia. Questo importo fisso ha un impatto sproporzionato su chi dispone di risparmi modesti. Per titoli e fondi, il bollo annuo è dello 0,2% del valore di mercato, esclusi strumenti come i fondi pensione e i buoni postali sotto i 5.000 euro.

A queste imposte di possesso si sommano i tributi sulla rendita. I guadagni dai investimenti sono tassati al 26%, mentre i titoli di Stato godono di un'aliquota ridotta al 12,5%. Inoltre, l'acquisto di azioni italiane è soggetto alla Tobin tax, che la manovra finanziaria del 2027 prevede di raddoppiare per il secondo anno consecutivo. I risparmi vengono così tassati quando lo stipendio viene guadagnato, poi ogni anno per il loro possesso, e nuovamente quando generano rendimento.

Advertisement

Il carico sulle automobili e le abitazioni

Lo stesso ciclo di doppia tassazione si ripete con il bollo auto. I cittadini acquistano vetture pagando già l'IVA al 22% sul prezzo di vendita, per poi dover versare annualmente un'imposta sulla proprietà del veicolo. Dal 2027 il governo ha eliminato il bollo per le auto fino a 80 kilowatt e per le moto, ma la tassa rimarrà per i veicoli più potenti e per chi ne possiede più di uno. Analogamente, la seconda casa, acquistata con redditi già tassati e soggetti a IVA, è grava ogni anno dall'Imu. Anche il canone Rai, addebitato in bolletta, è una tassa di possesso sul televisore, bene che il cittadino ha già pagato con l'imposta sul valore aggiunto.

Accise, IVA e il paradosso dei consumi

Il paradosso fiscale colpisce duramente anche i beni di consumo quotidiano come benzina, gas e luce. Non è necessario avere patrimoni per subire la doppia imposizione; basta acquistare carburante o pagare le utenze. Sul prezzo industriale del carburante, a netto delle tasse, viene applicata prima l'accisa, un importo fisso. Successivamente, si calcola l'IVA al 22% sulla somma del prezzo base e dell'accisa. Questo significa che lo Stato incassa l'IVA anche sull'accisa stessa.

Dopo il riallineamento delle accise deciso dal governo Meloni nel 2025, completato con la legge di bilancio, l'accisa è pari a circa 67 centesimi al litro per benzina e gasolio. Di conseguenza, quasi 15 centesimi per ogni litro versato alla pompa non riguardano il carburante, ma l'accisa. Un meccanismo identico si applica alle bollette domestiche, dove l'IVA al 10% per le famiglie si calcola sull'intero importo, accise e oneri di sistema inclusi. Questo permette a Palazzo Chigi di finanziare gli sconti alla pompa tramite le accise mobili, utilizzando il maggior gettito IVA quando il petrolio rincara.