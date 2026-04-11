Doppio suicidio in un appartamento: indagini in corso, mentre la scienza svela il segreto dei centenari

Tragedia a Sesto San Giovanni: due donne trovate morte in casa. L'ipotesi principale è quella del doppio suicidio. Parallelamente, un importante studio scientifico svela i segreti della longevità, identificando un gene protettivo contro le malattie legate all'invecchiamento.

Si è verificata una tragica scoperta in un appartamento, dove i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e al personale del 118, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due donne. La segnalazione è giunta a seguito di un'infiltrazione d'acqua proveniente dall'abitazione, che ha spinto le autorità a intervenire prontamente. L'ipotesi prevalente, al momento, è quella di un doppio suicidio, ma le indagini sono in corso per accertare con precisione le cause del decesso.

Le due donne, madre e figlia, non presentavano segni evidenti di violenza, elemento che rafforza l'ipotesi del gesto estremo. Sarà fondamentale attendere l'esito dell'autopsia per avere un quadro completo e definire con certezza le circostanze della tragedia. Nel frattempo, gli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni stanno lavorando per raccogliere elementi utili alle indagini e ricostruire gli ultimi momenti delle due vittime. L'intera comunità è scossa da questa improvvisa perdita, e la speranza è che la verità emerga quanto prima, nel rispetto del dolore e del lutto che ha colpito i familiari delle due donne. \Le indagini sono concentrate sull'analisi di ogni dettaglio, dai reperti trovati nell'appartamento alle testimonianze di eventuali vicini e conoscenti. L'obiettivo è quello di chiarire ogni aspetto di questa drammatica vicenda e, se possibile, trovare una spiegazione ai motivi che hanno portato a tale gesto. L'autopsia, in particolare, fornirà informazioni cruciali sullo stato di salute delle due donne e sull'eventuale presenza di sostanze tossiche o altre condizioni mediche che potrebbero aver influenzato l'accaduto. Parallelamente, si sta cercando di ricostruire i loro ultimi giorni, i loro rapporti, le loro abitudini, al fine di individuare eventuali segnali premonitori o elementi che possano aiutare a comprendere meglio la situazione. Le forze dell'ordine sono impegnate in un lavoro meticoloso e approfondito, per garantire che la verità sia accertata con la massima precisione e che sia fatta giustizia, nel rispetto del dolore dei familiari e della comunità. \In un altro ambito, uno studio rivoluzionario svela i segreti dei centenari e apre nuove prospettive nella lotta contro l'invecchiamento. La ricerca, condotta dal neurologo Annibale Puca e dal suo team, ha identificato una variante genica, denominata Lav, che sembra proteggere da malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Lo studio, presentato alla terza edizione della 'ALC Aging and Longevity Conference' a Roma, ha coinvolto circa 600 centenari del Cilento, confrontandoli con soggetti sani della popolazione generale. I risultati hanno evidenziato che la presenza del gene Lav è associata a una maggiore resistenza alle patologie tipiche dell'età avanzata. La ricerca ha dimostrato che questa variante genica può mitigare il deterioramento cardiaco e proteggere da malattie come la Corea di Huntington. Puca sottolinea che l'assetto genetico è come il modello di una macchina, mentre lo stile di vita è la benzina. Un buon stile di vita, combinato con la predisposizione genetica, può contribuire a migliorare la salute e la longevità. Lo studio dei centenari offre quindi preziose informazioni su come intervenire nel processo di invecchiamento in modo naturale, senza gli effetti collaterali associati a trattamenti farmacologici aggressivi. La ricerca evidenzia l'importanza di studiare la genetica dei centenari per individuare le varianti geniche protettive, come Lav, e sviluppare terapie innovative e mirate





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Suicidio Indagini Centenari Genetica Invecchiamento Salute Ricerca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedia sull’autostrada, un 40enne si accoltella e poi si getta dal viadottoORTONA Il viadotto Moro, al chilometro 407 dell’autostrada A14, è stato teatro di...

Read more »

Tragedia a Porto: muore tifoso del Nottingham Forest in trasferta per l'Europa LeagueUna serata di calcio si è trasformata in tragedia a Porto, dove un tifoso del Nottingham Forest ha perso la vita poco dopo la gara disputata giovedì contro il Porto. L’uomo, di 84 anni e di nazion

Read more »

Xi Jinping e la strategia del doppio binario: attesa cauta su Iran e manovre su TaiwanIl leader cinese Xi Jinping naviga tra le complesse dinamiche internazionali, concentrandosi sulle relazioni Usa-Iran e intensificando le manovre diplomatiche su Taiwan, in un delicato equilibrio di interessi e strategie.

Read more »

Sesto San Giovanni, madre e figlia trovate in casa in avanzato stato di decomposizioneI corpi delle donne, di 82 e 50 anni, sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco di Milano. L'allarme è stato lanciato verso le 17.30 dai condomini attirati dai forti odori che provenivano dall'appartamento

Read more »

Madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato di decomposizioneA Sesto San Giovanni nel Milanese, è un probabile suicidio (ANSA)

Read more »

Sesto San Giovanni, cadaveri di madre e figlia trovati in avanzato stato di decomposizioneI vigili hanno forzato la porta di ingresso di un appartamento al quarto piano dopo la segnalazione dei vicini. Le due donne erano distese sul letto vicino a una griglia

Read more »