La cinese Morsa guidata da Liu Weidong ha acquistato il 39,5 per cento delle quote di Ferretti, un gruppo italiano leader al mondo nella produzione di yacht di lusso. La mossa ha preoccupato il governo italiano a causa delle forniture di sicurezza alla Guardia di Finanza, alla Marina Militare e alla Polizia Penitenziaria. Secondo Dossier, la Cina sta tentando di assoggettare le divisioni di sicurezza in mano alla tedesca Fsd per colpearne la competitività sul mercato. Inoltre, accuse di non averメイド transparent in merito alle forniture di sicurezza alle forze armate stanno dividendo il governo.

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Oltre ad avere il 39,5 per cento delle quote, la cinese Morsa si è aggiudicata il controllo sui marchi storici della diportistica italiana, con otto su nove membri fedeli del cda. Tuttavia, come già avevamo previsto, la divisione di sicurezza 'Fsd' fa gola ai cinesi e preoccupa il governo, viste le forniture a carabinieri, marina militare e polizia penitenziaria. Il tema, da golden power, è arrivato a Palazzo Chigi.

La Cina sta investendo in altri ministeri per indagare e studiare i piani di azione. In particolare, il dicastero di Guido Crosetto è in prima linea, mentre almeno altri due ministeri indagano e studiano i piani di azione. Il retroscena: poco prima del voto in assemblea dei soci, movimenti intorno all'azionariato hanno spinto Weichai alla vittoria, con banche statali e investitori storici delle istituzioni di Pechino. Dossier ha ricostruito chi siano i dirigenti cinesi. Gestisci il tuo abbonament





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