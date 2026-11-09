Dossier Epstein: Legge Epitaph e Insediamento Congresso 2027

Analisi dell'atto Epitaph per i documenti Epstein, del rinnovo del Congresso il 3 gennaio 2027 e delle implicazioni per Donald Trump e i Democratici.

Le recenti polemiche attorno al dossier Epstein hanno innescato un'intensa macchina legislativa a Washington, coinvolgendo sia gli ambienti repubblicani che quelli democratici. Il futuro dei documenti classificati relativi al miliardario rimane incerto, ma l'insediamento del nuovo Congresso, previsto formalmente per il 3 gennaio 2027, rappresenta il punto di svolta cruciale per l'intera vicenda. I critici denunciavano da tempo il mancato rilascio della restante parte dei documenti, stimati in totale 6 milioni di file, e la pratica del mass release, una procedura che emette enormi quantità di dati irrilevanti rendendo difficile l'orientamento nel fascicolo.

La Strategia Legislativa Massie e Khanna

Thomas Massie, il deputato repubblicano promotore dell'atto di luglio, sta cercando di accelerare l'iter di approvazione della legge Epitaph prima di lasciare il proprio posto al Congresso a gennaio 2027. Questa legislazione permetterebbe di superare le criticità attuali e di intentare causa al procuratore generale federale, con l'accusa di "illegale occultamento, omissione, ritardo, rimozione, mancata pubblicazione" riguardo al dossier Epstein, come si legge nel testo del provvedimento. Massie ha dichiarato di essere sicuro che la proposta otterrà le 218 firme necessarie per forzare la votazione, una posizione sostenuta anche dal deputato democratico co-promotore Ro Khanna, che aveva espresso un parere simile a settembre.

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Scadenza del Periodo Anatra Zoppa

La questione del rinnovamento del Congresso è fondamentale per la sopravvivenza di queste iniziative. Quando si insedieranno i nuovi membri a inizio 2027, tutti i provvedimenti pendenti decadranno automaticamente e ogni misura dovrà ripetere l'intero iter legislativo, includendo l'esame in commissione, il dibattito, il voto in entrambe le Camere e la firma del presidente. Il periodo dell'anatra zoppa, che va dalle elezioni di metà mandato fino all'insediamento del nuovo Congresso, costituisce quindi l'unica finestra temporale utile per Massie e Khanna per far approvare il secondo atto riguardante il dossier Epstein. Ad oggi, la pagina del calendario ufficiale dei lavori non riporta un voto sull'atto Epitaph.

Impatto Politico su Donald Trump

Con l'arrivo della maggioranza democratica, si ipotizza un ulteriore inasprimento delle posizioni sul tema, soprattutto in relazione a Donald Trump, che appare citato in 5.300 documenti. Non è solo la sua relazione con Jeffrey Epstein a essere sotto esame: il tycoon è accusato dagli oppositori politici di corruzione e arricchimento personale a spese dei cittadini. Nella notte elettorale del 3 novembre, il deputato Robert Garcia ha scritto su X: "Preparatevi a rivolgervi a un avvocato". In generale, i democratici hanno promesso un ampio esame della condotta del presidente, anche grazie ai poteri investigativi del Congresso, e Hakeem Jeffries, leader democratico alla Camera, non ha escluso la possibilità di tentare un'impeachment.

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Aspettative e Rischio di Stallo Democratico

Gli Epstein files rischiano di essere per il tycoon un catalizzatore del malcontento degli americani, un tema ricorrente che si aggiunge ad altre questioni che hanno portato i cittadini a votare blu, come il costo della vita, la guerra in Iran, la sanità e lo stato di diritto. Il presidente si era inizialmente opposto alla pubblicazione dei documenti, definendoli una "bufala democratica", salvo poi dirsi favorevole, affermando che lui e i suoi non hanno "niente da nascondere". Questa campagna è particolarmente intensa e, secondo la giornalista americana Sarah Fitzpatrick, potrebbe portare a una situazione di stallo per i dem nel caso non riuscissero a mantenere la promessa di pubblicare i documenti rimanenti. La loro retorica aggressiva sta alimentando aspettative che, alla fine, potrebbero non essere in grado di soddisfare.

Conseguenze Electoral e Rivelazioni

E a meno che quei documenti non confermino le teorie più oscure e complottistiche su Epstein, i democratici potrebbero ritrovarsi a dover convincere gli elettori di non essere anch'essi complici dell'insabbiamento. Le provocazioni del leader argentino hanno messo in imbarazzo la destra e offerto al premier socialista un'insperata occasione di rimonta, come suggerito dalla battuta circolata a Madrid. Felipe González ha dichiarato che se Milei viene altre quindici volte, è possibile che Sánchez vinca, anche se i sondaggi restano impietosi. La situazione geopolitica vede anche Trump stanco di Netanyahu e intento a avvertire Eisenkot riguardo a Iran e ricostruzione di Gaza.