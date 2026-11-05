Dottoressa Naranjargal Dashdorj combatte l'epatite in Mongolia

La dottoressa Naranjargal Dashdorj lotta contro l'epatite in Mongolia, paese con il più alto tasso mondiale di tumori al fegato, fondando l'ONG Onom per la diagnosi precoce.

La Mongolia detiene il triste primato mondiale del tasso di incidenza dei tumori al fegato, una statisticamente allarmante condizione sanitaria aggravata dalla diffusa e spesso non diagnosticata epidemia di epatite virale. In risposta a questa crisi sanitaria nazionale, la dottoressa Naranjargal Dashdorj, nota al pubblico locale come dottoressa Nara, sta guidando una campagna attiva per identificare i portatori del virus e salvare le vite dei cittadini mongoli attraverso la diagnosi tempestiva e il trattamento immediato.

Strategia diagnostica e struttura Onom

Per contrastare l'epidemia silenziosa dell'epatite, la dottoressa Dashdorj, insieme ai suoi fratelli Naranbaatar e Tulgabaatar, ha istituito la fondazione Onom, un'organizzazione non governativa dedicata specificamente all'eradicazione della malattia sul territorio nazionale. Questo ente opera con un'équipe multidisciplinare composta da cinque specialisti medici che si impegnano in trasferte continue lungo le estese e complesse distanze geografiche del paese, portando i servizi di screening direttamente nelle comunità più isolate e marginalizzate, dove l'accesso alle cure mediche è storicamente carente.

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Epatite: epidemiologia e sfide sanitarie

L'epatite rappresenta una delle principali cause globali di cirrosi epatica e carcinoma del fegato, patologie che provocano complessivamente circa 1,3 milioni di decessi annuali, superando il numero di vittime legate all'Aids. Attualmente, oltre 350 milioni di individui nel mondo convivono con un'infezione cronica da epatite, e la stragrande maggioranza di questi pazienti, oltre il 90 per cento, risiede in paesi a reddito medio o basso, condizioni che definiscono la realtà demografica e sanitaria della Mongolia.

Il contesto geografico e socioeconomico di Altaj

La provincia di Gobi-Altaj, situata ai margini del deserto del Gobi a oltre mille chilometri a sud-ovest della capitale Ulan Bator, è riconosciuta come la regione più povera di tutta la Mongolia, con un abitante su due che vive in povertà assoluta secondo gli standard stabiliti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. La città capoluogo, Altaj, ospita 19mila residenti in un'area caratterizzata da inverni con temperature fino a 30 gradi sotto zero ed estati aride, dove le infrastrutture sono limitate e la povertà assoluta coesiste con un tasso anomalo di patologie oncologiche allo stomaco, all'apparato digerente e al fegato.

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Il viaggio operativo a Gobi-Altaj

Il recente viaggio operativo della dottoressa Dashdorj nella provincia di Gobi-Altaj assume un valore significativo anche per la componente personale, trattandosi del ritorno nel luogo specifico della sua nascita e della sua infanzia trascorsa nelle steppe mongole. Questa missione sanitaria ha subito evidenziato l'intensità della richiesta di cure e la complessità del contesto sociale, come dimostrato dagli eventi verificatisi presso la reception dell'ospedale locale il 30 luglio 2024, dove la pressione della comunità ha richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza degli operatori sanitari.

La barriera della diagnosi tardiva

La criticità maggiore nella gestione dell'epatite in Mongolia risiede nel fatto che il 95 per cento delle persone contagiate non è a conoscenza del proprio stato infettivo, poiché la malattia si manifesta con sintomi spesso generici o asintomatici per decenni. Questa mancanza di consapevolezza ritarda la diagnosi fino a quando i danni epatici non sono irreversibili, rendendo cruciale il lavoro di screening proattivo della fondazione Onom per intercettare l'infezione nelle fasi iniziali, quando i vaccini e i farmaci disponibili possono ancora garantire tassi di sopravvivenza ottimali.