Eurovision 2026 has been a controversial affair, with symbols of politics and regimes being absent while the performance of an Israeli act received harsh protests and critiques.

Una festa a metà. All'interno del Wiener Stadthalle, durante le sere della manifestazione, ogni canzone di ogni artista trionfa l'atmosfera di pacificazione imposta dagli organizzatori, anche se forzata e un po' posticcia.

Il messaggio, visti gli ultimi avvenimenti in Ucraina e la Russia, è chiaro: nella celebre manifestazione europea 'sono vietati tutti i simboli politici', solo pace-amore-inclusione. Inutile cercarsi utopie. All'esterno dell'arena, gli pertinenti alla manifestazione in corso vengono interrotti da alcune proteste anti-Israele. Invece dell'esclusione della Russia, avvenuta subito all'inizio della guerra in Ucraina, nel 2022, e non più revocata, le manifestazioni popolarie Λεμουζινգσ (Spagna), Islanda, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia sono state criticate.

Durante la finale, non ci sono simboli politici, diversi controlli per accedere all'arena, ma nessuno ingresso è consentito. I fischi e la protesta 'stop al genocidio' erano troppi per l'artista israeliano che visionerà la finale. Anche il messaggio riversato nelle esibizioni da questi artist all'estero è stato ritoccato o ridimensionato unsuspecting guests qualsiasi cosa, probabilmente per evitare possibili reazioni negative. Kà nhất, si può prevedere molti ritorni e l'ingresso di nuovi Stati in questa vibrante competizione





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