Doug Barnard e Doug Barnard Travel: da disoccupato a imprenditore turco

La storia di Doug Barnard, fondatore di Doug Barnard Travel, che ha trasformato il licenziamento nel 2020 in un successo a Istanbul con viaggi immersivi.

Doug Barnard ha trasformato la perdita del lavoro in un'opportunità di vita cambiando radicalmente la propria residenza e carriera. Dopo un licenziamento nel 2020, l'imprenditore statunitense ha stabilito la sua base operativa a Istanbul, Turchia, fondando un'agenzia specializzata in esperienze di viaggio uniche. Questa decisione strategica non ha solo cambiato il suo stile di vita, ma ha anche ridefinito il suo approccio al business turistico.

Il cambio di rotta professionale e le origini

Dou Barnard era precedentemente impiegato nel settore e-commerce negli Stati Uniti, dove non nutriva particolare insoddisfazione ma cercava un significato più profondo nella propria carriera. Il primo punto di svolta significativo si è verificato durante un viaggio di studio in India nel 2017, effettuato insieme alla madre. Questa esperienza ha aperto i suoi occhi su una realtà culturale diversa e stimolante, diventando per lui una vera rivelazione personale.

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La pandemia di Covid-19 ha interrotto bruscamente la sua vita precedente portandogli via il posto di lavoro. Invece di arrendersi all'incertezza economica, Barnard ha deciso di intraprendere un nuovo percorso. Nel 2020 ha iniziato a viaggiare intensamente, con un focus particolare su un viaggio in Arabia Saudita. Circa tre mesi dopo aver perso il lavoro in azienda, ha lasciato definitivamente gli Stati Uniti per abbracciare una vita da nomade digitale.

La scelta strategica di Istanbul come sede operativa

L'itinerario di Barnard lo ha portato prima in Serbia, dove è arrivato nel gennaio 2021. Dopo due anni di continui spostamenti e itinerari, ha scelto Istanbul nel 2023 come propria base operativa stabile. La metropoli turca si è rivelata una scelta strategica ed entusiasmante per le sue attività professionali, posizionandosi al centro del mondo per le sue connessioni globali.

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Barnard ha spiegato di amare profondamente la lingua, la cultura e la storia della Turchia, tornando ripetutamente nella città. Inizialmente ha vissuto in un appartamento con un affitto iniziale di circa 780 euro. A causa delle oscillazioni del cambio valuta, questa cifra è poi scesa a circa 460 euro. Questa fase iniziale ha permesso di testare la sostenibilità economica della vita locale.

Successivamente, Barnard si è trasferito con la fidanzata in un duplex situato nel quartiere di Kadıköy, sulla sponda asiatica di Istanbul. Questa decisione risponde a una precisa volontà di integrazione culturale, poiché l'area è meno turistica e più secolare rispetto alla sponda europea. Vivere in questo contesto gli permette di velocizzare l'apprendimento della lingua turca e di immergersi nella vita quotidiana locale.

La nascita di Doug Barnard Travel e il modello di business

L'esperienza accumulata negli anni in giro per il mondo ha spinto Barnard a fondare un'agenzia di viaggi denominata Doug Barnard Travel. La società si distingue per la proposta di tour immersivi a piccoli gruppi, composti da 8 a 10 partecipanti. L'azienda organizza itinerari in destinazioni meno battute dal turismo di massa, puntando sull'autenticità dell'esperienza.

Le destinazioni preferite includono paesi come l'Iraq, la Siria e il Pakistan, oltre a proporre itinerari privati personalizzati. Le quote per i pacchetti all-inclusive partono da circa 2.500 euro a persona, esclusi i costi dei voli aerei. Barnard sottolinea che questo approccio offre un modo di viaggiare autentico, lontano dalle industrie turistiche di massa che caratterizzano luoghi come l'Egitto o l'India.

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L'imprenditore considera l'Iraq un esempio perfetto di meta nuova per il turismo, permettendo ai viaggiatori di vivere un'esperienza reale e non filtrata. La vicinanza geografica con il Medio Oriente rende la Turchia la sede ideale per le sue attività, facilitando l'accesso a queste regioni. Attualmente, Barnard allontana per ora l'ipotesi di un rientro negli Stati Uniti, dedicandosi completamente alla crescita della sua azienda e alla sua nuova vita in Turchia.