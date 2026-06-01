Dov'è Liana e la leggerezza dei bambini contro la baraonda labirintica dell'estate

Il trio francese Dov'è Liana lancia un nuovo singolo che evoca la sfida e la monelleria infantile, proponendo una riflessione sulla leggerezza come possibile via d'uscita dalla complessità del mondo contemporaneo, tra onde di calore e festival estivi.

L'estate italiana è stata colpita dalla prima ondata di calore intenso, mentre i festival musicali iniziano a popolare le città. In questo contesto, il trio francese Dov'è Liana ha lanciato un nuovo singolo pubblicato da Carosello Records .

La loro proposta musicale si discosta dalle consuete rievocazioni di italo-disco, french touch o della loro house palermitana, fatta di camicie scollacciate, costumi da bagno dai colori accesi e cocktail fluorescenti. Il pensiero corre invece a tormentoni più recenti e a un umorismo nero e allegro, simile a quello di certaini brani del passato.

Tuttavia, quel pezzo specifico risaliva all'aprile 2011, periodo di primavere arabe e poco prima di Occupy Wall Street, quando il mondo era complesso ma la superficie sembrava reattiva e impegnata in cause ritenute benevole. All'epoca l'indie-rock era ancora una colonna sonora accettabile e la nostalgia per quelle band non trasmetteva l'odore di una restaurazione o di complicità con regimi innamorati del passato, privi di proposte per il presente.

Del trio Dov'è Liana piace la gigioneria non completamente demenziale, come dimostra questo singolo che evoca la sfida e la monelleria dei bambini, per i quali la vita adulta rappresenta la morte inevitabile dell'avventura. Fin qui nulla di nuovo.

Ma se è vero che i ragazzini non salveranno nessuno, è proprio la loro capacità di vivere con un senso di splendida irresponsabilità a generare un paradosso: nella leggerezza si nasconde uno dei codici segreti per uscire dalla nostra baraonda labirintica, che non somiglia per niente a una festa, eppure continuiamo a ballare. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere e invita i lettori a condividere le proprie opinioni su questo articolo





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