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Dove celebra i 35 anni con un numero speciale da collezione

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Dove celebra i 35 anni con un numero speciale da collezione
DoveViaggiReportage
📆5/29/2026 6:13 AM
📰IOdonna
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La rivista di viaggi e reportage Dove esplora un modo di viaggiare più consapevole, autentico e legato alle persone e ai territori.

La rivista di viaggi e reportage Dove celebra i 35 anni con un numero speciale da collezione. La pubblicazione esplora un modo di viaggiare più consapevole, autentico e legato alle persone e ai territori.

Il direttore della rivista ha sottolineato come oggi la comunità dei viaggiatori e degli appassionati sia in grado di dialogare con i luoghi e le persone in modo autentico e come forma di conoscenza contemporanea. Tra le mete selezionate figurano il Molise, che esiste e merita un viaggio, e storie di luoghi rinati dalla decadenza e trasformati in spazi culturali.

La rivista celebra i 35 anni con un evento a inviti ai Chiostri di San Barnaba a Milano e sarà sostenuta da una campagna pubblicitaria realizzata da una delle principali agenzie pubblicitarie

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Dove Viaggi Reportage Cultura Consapevolezza Autenticità

 

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