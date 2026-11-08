Dove guardare Frosinone 2026/27: diritti TV e streaming Serie A e Coppa Italia

Guida completa ai diritti TV del Frosinone per la stagione 2026/27. Scopri quali piattaforme come DAZN, Sky e NOW trasmettono le partite giallorosse in Serie A e Coppa Italia.

I tifosi del Frosinone Calcio hanno finalmente a disposizione un quadro chiaro e definitivo sui canali televisivi e sulle piattaforme di streaming attraverso cui potranno seguire l'intera stagione 2026/27. La squadra laziale, nota per i colori giallazzurri, parteciperà sia al campionato di Serie A che alla Coppa Italia, due competizioni che richiedono abbonamenti specifici per essere fruiti in modo completo e legale. La distribuzione dei diritti televisivi per questa stagione sportiva è stata strutturata in modo da garantire una copertura parziale o totale a seconda del servizio selezionato.

Diritti TV Serie A: l'esclusiva DAZN

La piattaforma DAZN rappresenta la scelta obbligatoria e indispensabile per coloro che desiderano assistere a ogni singolo incontro della squadra nel girone nazionale. L'ente detiene i diritti televisivi completi della massima serie italiana, trasmettendo tutte le 380 gare del campionato. Questo significa che nessun altro operatore garantisce la visione dell'intero cammino del Frosinone in Lega Serie A durante la stagione 2026/27.

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La copertura offerta da DAZN include non solo le partite del campionato maschile, ma estende la sua offerta anche alla Serie B, alla Liga spagnola, all'Europa League e al campionato di Serie A femminile. Tra i contenuti extra figurano anche le migliori sfide della Conference League. Per i supporter del Frosinone, questa piattaforma assicura quindi la visione di tutte le trentotto partite di campionato senza eccezioni.

Limitazioni di Sky e NOW per il club laziale

Sky Sport e NOW Sport, sebbene detengano quote importanti dei diritti televisivi, non permettono di seguire tutte le partite del Frosinone in Serie A. Sky trasmette infatti solo tre partite a giornata, offrendo inoltre la Serie B, la Serie C, le coppe europee e il calcio estero come la Ligue 1 e la Bundesliga. Questa limitazione significa che una parte significativa degli incontri della squadra laziale non sarà disponibile su questa piattaforma.

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La situazione è simile per NOW Sport, che offre il pass Sport garantendo la visione di tre partite a giornata di Serie A. Anche questo servizio include l'intera Serie B e tutta la Serie C, ma la copertura della massima serie rimane parziale. Di conseguenza, per chi si abbonasse esclusivamente a questi servizi, ci si perderebbe una porzione consistente delle partite casalinghe e in trasferta del Frosinone nella stagione 2026/27.

Strategia ottimale per i tifosi giallazzurri

Per assicurarsi di non perdere nemmeno un minuto del percorso del Frosinone, la soluzione più efficace e strutturata rimane l'abbonamento a DAZN. Considerando che Sky e NOW consentiranno di seguire soltanto una parte delle partite stagionali, affidarsi esclusivamente a questi provider comporterebbe il rischio di saltare numerosi incontri importanti. DAZN resta quindi l'unico servizio indispensabile per una copertura totale.

Questa distinzione è fondamentale per la pianificazione dell'utenza durante la stagione 2026/27. Mentre Sky e NOW offrono un ventaglio ampio di leghe minori e estere, la specificità dei diritti per la Serie A richiede una scelta mirata. I tifosi più accaniti che vogliono monitorare ogni prestazione della squadra nel girone nazionale devono orientare i propri investimenti verso la piattaforma che detiene l'esclusiva totale sulle 380 partite del campionato.

Panorama delle coppe e del calcio estero

Oltre al campionato di Serie A, il Frosinone parteciperà anche alla Coppa Italia, competizione le cui modalità di trasmissione richiedono attenzione alla programmazione delle singole gare. Sebbene il focus principale sia sulla massima serie, la disponibilità di altri servizi come Sky permette di seguire il calcio europeo, offrendo un contesto più ampio per gli appassionati di sport. La strutturazione dei diritti permette di seguire anche le serie minori come la Serie B e la Serie C, garantendo una visione d'insieme del calcio italiano.