Analisi della residenza del CT della nazionale italiana, Roberto Mancini. Scopriamo il suo legame con Jesi, i trasferimenti in Arabia Saudita e la sua vita familiare tra Italia e Francia.

Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio, punta a conquistare il primo posto in classifica, un obiettivo che appariva impensabile soltanto poche settimane fa. La sua esperienza alla guida degli Azzurri rappresenta il suo secondo incarico di questo tipo, confermando il suo status di figura centrale nel calcio internazionale. Mentre la nazionale prosegue il suo cammino, molti tifosi e giornalisti si interrogano sul luogo esatto in cui risiede l'allenatore, un uomo che ha passato gran parte della sua vita tra campi da gioco, hotel di lusso e metropoli cosmopolite.

Origini e legame con Jesi

Nonostante una vita spesso trascorsa lontano dall'Italia, il legame sentimentale e geografico di Mancini con Jesi non si è mai indebolito. Questo comune marchigiano rappresenta più di ogni altro luogo le sue origini profonde, fungendo da radice identitaria per un professionista che ha viaggiato incessantemente. La stabilità offerta da queste origini contrasta con la natura effimera della vita da allenatore di vertice, dove il domicilio cambia frequentemente in base alle opportunità contrattuali offerte dai club o dalle federazioni nazionali.

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Gli esordi a tredici anni a Bologna

La storia calcistica di Roberto Mancini inizia giovanissimo, a soli tredici anni, quando si trasferisce a Bologna per inseguire il sogno di diventare un professionista. Quel trasferimento segnò l'inizio di un percorso che lo avrebbe portato a diventare una leggenda del calcio, sia come giocatore che come tecnico. La decisione di lasciare la sua terra natale per approdare in un centro calcistico importante come Bologna dimostrò fin da subito la sua determinazione e la sua capacità di adattarsi a nuovi ambienti, qualità che oggi applica nella gestione dello spogliatoio azzurro.

L'esperienza in Arabia Saudita e polemiche recenti

Il percorso di Mancini ha subito una svolta significativa nell'agosto 2023, quando accettò l'incarico di commissario tecnico della Nazionale Saudita. Questa decisione portò l'allenatore a stabilirsi per un periodo prolungato in Medio Oriente, allontanandosi ulteriormente dal suolo italiano. Recentemente, tuttavia, l'attenzione si è spostata anche sulle dinamiche dello spogliatoio azzurro, con Mancini che ha mostrato il suo lato più duro nei confronti del giovane Sebastiano Esposito. L'allenatore ha contestato ferocemente una decisione tattica, chiedendo: "Chi ti ha detto di tirarlo?", riferimento al rigore battuto durante le ultime uscite. La difesa del fratello Pio ha aggiunto un'ulteriore sfumatura alla narrazione pubblica intorno al tecnico.

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Vita privata e residenze internazionali

Oltre alla carriera sportiva, la vita personale di Roberto Mancini è fatta di trasferimenti e residenze che spaziano dall'Europa all'America. Le cronache recenti hanno parlato della villa da sogno a Los Angeles della sua compagna, Bianca Balti, caratterizzata da arredi bianchi, un pianoforte a coda, una piscina e una ricchissima collezione di scarpe. Questa residenza statunitense si aggiunge ad altri riferimenti alla sua vita privata, come la casa a Roma di Alessandra Viero, il cui cuore resta però legato al Veneto. Nonostante questi legami con diverse capitali mondiali, la domanda su dove vive effettivamente il CT della nazionale italiana rimane un tema di interesse costante per il pubblico.

Il passato e le sfide future

Roberto Mancini ha affrontato molte sfide nel corso della sua carriera, dagli inizi giovanili agli idoli che lo hanno ispirato, passando per i due matrimoni e la malattia della figlia, un episodio doloroso che ha segnato la sua vita privata. Ha anche espresso opinioni forti sul calcio del passato, come quando ha parlato di Vialli, sperando in un miracolo che non arrivò. Oggi, con il peso della Nazionale Italiana sulle spalle, la sua residenza e il suo stile di vita restano strumenti di un equilibrio precario tra la pressione dei risultati e il bisogno di radici, come quella che continua a rappresentare Jesi per lui.