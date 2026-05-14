Draghi: 'L'Europa deve reagire all'interno di un sistema non concepito per affrontare sfide di questa portata''

Mario Draghi, ex presidente della Bce, ha espresso preoccupazione riguardo all'inazione dell'Unione Europea e la necessità di reagire in modo più assertivo per riportare la partnership con gli Stati Uniti su basi più eque. Ha inoltre sottolineato che la dipendenza strategica degli Stati Uniti per la sicurezza europea non può più essere considerata scontata.

La nostra esperienza attuale è che l'azione al livello dei ventisette spesso non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe. Il risultato è un'azione che può risultare talmente inadeguata alla portata della sfida da diventare peggio dell'inazione.

Dobbiamo spezzare questo ciclo. I Paesi che sentono il peso di questo momento in modo più acuto, e capiscono che la finestra per l'azione non rimarrà aperta indefinitamente, devono essere liberi di andare avanti. Questo è ciò che ho chiamato nel mio intervento a Aquisgrana, dove è stato insignito del Premio Carlo Magno





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