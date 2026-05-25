Il premier Mario Draghi riecheggia la sua celebre promessa di "Whatever it takes" affermando che l’Europa deve rinnovare la propria identità collettiva e rafforzare la cooperazione tra i paesi membri, in modo da superare le difficoltà economiche e politiche sistematicamente.

Nel cuore del discorso internazionale, Mario Draghi ha reiterato la necessità di un’ Europa forte e unita, rimembrando la sua celebre dichiarazione di fronte al mercato riguardo la crisi del debito sovrano.

"Whatever it takes", linguaggio che ormai è diventato sinonimo di prontezza e determinazione, è stato concessivo non solo alla BCE, ma all’intera architettura dell’Unione europea. L’obiettivo è quello di salvaguardare l’euro dalla speculazione e preservare la moneta unica in un contesto in cui le economie nazionali si confrontano con sfide sempre più globali e dinamiche.

In questa atmosfera di renovazione, Draghi ricorda anche il momento storico del suo discorso di premiazione del premio Carlo Magno, dove sottolinea l’importanza di lavorare insieme per rafforzare l’identità europea. Il messaggio è chiaro: una prospettiva condivisa, oltre alla cooperazione istituzionale tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, è fondamentale per superare le soprammende burocratiche e i limiti imposti da regole ormai superate.

L’Europa non è solo un insieme di 27 stati, ma un organismo vivo in costante evoluzione, in cui la sinergia tra le nazioni costituisce la base di un futuro sostenibile e vigoroso. Il discorso è un appello a tutti i cittadini europei: è tempo di ridefinire le relazioni tra i Paesi membri e di promuovere un dialogo costante che vada oltre le frontiere nazionali.

La Brexit, la pandemia e i mutamenti climatici hanno messo in luce quanto la cooperazione continentale sia essenziale per affrontare le sfide globali. Il futuro dell’Unione dipende dalla capacità dei suoi membri di condividere risorse, conoscenze e vere opportunità di crescita.

In questo contesto, Draghi invita a unirsi a questo percorso di rinascita, ricordando che, sebbene le tensioni economiche e politiche possano minacciare la stabilità, l’Europa può riconquistare la sua reputazione di potenza equilibrata, orientata ai valori democratici, alla giustizia sociale e alla protezione permanente del Paese e del mercato. La rivoluzione culturale immagina un’Europa che ancora parla in una lingua condivisa, extemporanea ma piena di incitamenti per il futuro, e, per le strategie di sviluppo, il futuro della società, dell’energia rinnovabile, delle tecnologie digitali ed economiche; i cittadini europei non sono solo “consumer” diffusi, ma cittadini del mondo che hanno ottime potenzialità per creare un mondo più rigoglioso.

L’invito di Draghi si rivolge a chi crede nella forza di questo sogno condiviso, che davvero potrà dare un significato alle relazioni inter‑euro‑americane, armonizzare gli standard industriali con le innovazioni digitali, e alimentare il progetto flessibile e perspicace per l’Europa del futuro





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