Dramma a Misterbianco: figlia chiama il 112, padre arrestato per tentato femminicidio

Una telefonata di aiuto al 112 da parte della figlia ha portato all'arresto del padre per il brutale pestaggio della madre, ricoverata in condizioni critiche. L'operatore ha sostenuto la ragazza in attesa dei soccorsi.

È una vicenda drammatica quella che ha scosso la comunità di Misterbianco , in provincia di Catania . Una telefonata di disperazione al numero di emergenza 112 ha squarciato la quiete di una notte: la figlia della vittima, in stato di shock, riferiva che il padre aveva massacrato la madre.

L'operatore, con grande professionalità, ha mantenuto il contatto con la ragazza, cercando di rassicurarla e fornendo indicazioni preziose fino all'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti tempestivamente, trovando la donna, 49enne, priva di sensi a terra, con una grave ferita alla testa. Il marito, 53enne, è stato immediatamente bloccato e arrestato.

La vittima è stata soccorsa dal personale medico del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d'urgenza. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata. Il剧 è dunque grave e shore rischia di essere fatale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania (procuratrice aggiunta Liliana Todaro e sostituta procuratrice Valentina Margio), contestano all'uomo il tentato femminicidio.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale Carabinieri per i rilievi tecnici. L'inchiesta prosegue per chiarire ogni dettaglio e ricostruire la dinamica di questa ennesima tragedia familiare





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