Dramma a Parete: Gelosia e Sangue in Provincia di Caserta

Un uomo di 60 anni ha sparato al nuovo fidanzato della sua ex compagna, ferendolo gravemente. L'aggressore è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri.

In una serata che doveva essere ordinaria, il centro di Parete , in provincia di Caserta , è diventato teatro di un episodio di violenza inaudita che ha scosso l'intera comunità locale.

Era il 10 giugno 2026 quando un uomo di sessanta anni, residente proprio nel casertano, ha deciso di dare sfogo a un'ira cieca dettata dalla gelosia, puntando la sua ex compagna e il nuovo partner della donna. L'aggressore, armato di un fucile, ha raggiunto la donna in un tentativo di confronto che si è rapidamente trasformato in un sanguinoso scontro.

Non appena ha scorto l'uomo che ora condivide la vita con la sua ex, l'assalitore non ha esitato a fare fuoco, scagliando pallini contro il malcapitato in un attacco brutale e improvviso. La vittima, un cittadino tunisino di cinquantanove anni, è stata colpita gravemente dai colpi di fucile, riportando ferite profonde che hanno richiesto un intervento medico immediato.

Il clima di terrore che ha avvolto la scena è stato palpabile, mentre l'uomo veniva trasportato d'urgenza all'ospedale di Aversa, dove i medici hanno lottato per stabilizzarlo in condizioni critiche. In tutto questo orrore, la donna di ventotto anni, ex compagna dell'aggressore, è rimasta fisicamente illesa, ma è probabile che lo shock psicologico sia stato devastante, essendo rimasta a guardare l'attacco violento sferrato contro il proprio partner.

La differenza d'età tra l'aggressore e la donna, ben trentadue anni, sembra sottolineare una dinamica di possesso e controllo che è culminata in questo tragico evento. L'intervento delle forze dell'ordine è stato tempestivo. I carabinieri, allertati dalle urla e dalle chiamate d'emergenza, sono giunti sul posto in pochi minuti, riuscendo a bloccare l'aggressore prima che potesse fuggire o compiere ulteriori gesti estremi.

L'uomo, che non era un volto sconosciuto alle autorità essendo già noto per precedenti problematiche, è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà in custodia in attesa del processo per le gravi accuse di cui è ora accusato, tra cui il tentato omicidio e l'uso illegale di armi.

Parallelamente all'arresto, i carabinieri hanno dato inizio a una meticolosa attività di indagine per raccogliere tutte le prove necessarie a ricostruire l'esatto svolgimento dei fatti. Durante le operazioni di perquisizione e sequestro, sono stati acquisiti telefoni cellulari, indumenti e altri reperti che potrebbero rivelare se l'attacco fosse stato pianificato con premeditazione o se fosse stato il frutto di un impulso improvviso.

È stato inoltre eseguito il test per la ricerca di residui da sparo sulle mani e sugli abiti del sessantenne, per confermare in modo scientifico il suo ruolo nell'attentato. Questo tipo di reati, spesso legati a dinamiche di gelosia patologica, evidenzia ancora una volta la fragilità dei rapporti umani quando il senso di possesso prevale sulla ragione.

Il caso di Parete solleva riflessioni profonde sulla violenza di genere e sulle relazioni tossiche, dove l'incapacità di accettare la fine di un legame conduce a conseguenze irreversibili. La comunità locale, ancora sotto shock, attende ora che la giustizia faccia il suo corso, sperando che la vittima possa superare le gravi ferite riportate.

L'incidente mette in luce la necessità di un monitoraggio più attento per gli individui con precedenti penali e tendenze aggressive, specialmente quando sono coinvolti in rapporti sentimentali conflittuali. Mentre l'ospedale di Aversa continua a monitorare le condizioni del cittadino tunisino, l'intera provincia di Caserta osserva con sgomento come un fucile possa trasformare un pomeriggio di giugno in un incubo di sangue e dolore





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