Dramma Sinner a Parigi: malore per il caldo ed eliminazione al Roland Garros

Jannik Sinner, numero uno del mondo, viene eliminato agli ottavi del Roland Garros dall'argentino Cerundolo dopo un improvviso malore dovuto al caldo. Sul 5-2 nel terzo set, l'azzurro ha chiesto di fermare il match accusando nausea e vomito, crollando poi fisicamente e perdendo tre set consecutivi.

Dramma Sinner a Parigi: il numero uno del mondo è stato eliminato al terzo turno del Roland Garros dall'argentino Francisco Cerundolo , numero 56 del ranking ATP, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 in tre ore e 34 minuti.

L'italiano, che sembrava avere il match in pugno, ha subito un crollo improvviso a causa del caldo torrido che ha colpito la capitale francese. Sul 5-2 e servizio a favore nel terzo set, Sinner ha iniziato a mostrare segni di cedimento fisico, perdendo cinque game consecutivi e permettendo a Cerundolo di rientrare in partita.

Al momento di servire per il match sul 5-4, l'azzurro ha chiesto di fermare il gioco, rivolgendosi all'arbitro con le parole: 'Non mi sento bene, mi viene da vomitare'. È quindi uscito dal campo per recarsi negli spogliatoi, ma è rientrato dopo soli tre minuti, visibilmente provato. Da quel momento, Sinner non è più riuscito a vincere un game, perdendo il terzo set 7-5 e cedendo nettamente i successivi due parziali con lo stesso punteggio di 6-1.

Durante il quarto set, l'azzurro ha deciso di non sprecare energie inutili, preferendo conservarsi per il quinto, ma la sua condizione fisica non gli ha permesso di opporre resistenza. Il malore di Sinner non è un caso isolato nella sua carriera: già durante gli Australian Open di quest'anno, nel match contro Spizzirri, aveva accusato problemi simili dovuti al caldo e all'umidità, ma in quell'occasione l'arbitro aveva sospeso la partita e chiuso il tetto, permettendogli di riprendersi e vincere.

A Parigi, invece, non c'è stata la stessa possibilità, poiché le condizioni climatiche sono state monitorate costantemente: sul campo Philippe-Chatrier, due strumenti rilevano la temperatura; superati i 32,2 gradi, gli incontri vengono sospesi, mentre oltre i 30,1 gradi è prevista una pausa di dieci minuti prima del set decisivo. Purtroppo per Sinner, la temperatura percepita ha raggiunto i 36 gradi, ma la sospensione non è scattata in tempo.

Prima del match, l'azzurro aveva dichiarato di non temere il caldo, riferendosi alla sua buona gestione a Indian Wells, ma ha ammesso che il clima parigino è diverso, con un'umidità meno opprimente rispetto ad altri tornei. La sconfitta rappresenta un duro colpo per il tennista italiano, che puntava a confermarsi tra i grandi dello sport dopo la vittoria agli Australian Open.

Cerundolo, da parte sua, ha giocato una partita intelligente, sfruttando al massimo la debacle fisica dell'avversario e mostrando grande solidità mentale. L'eliminazione di Sinner lascia l'Italia senza il suo miglior rappresentante al Roland Garros, ma il giovane talento ha già dimostrato di sapersi rialzare dalle avversità.

Il caldo resta un fattore imprevedibile nel tennis moderno, e questo episodio riaccende il dibattito sull'opportunità di adottare misure più severe per proteggere la salute dei giocatori, magari prevedendo pause obbligatorie o la chiusura del tetto anche in assenza di pioggia. Intanto, Sinner dovrà recuperare le energie e prepararsi per la prossima stagione su erba, con l'obiettivo di arrivare in forma a Wimbledon





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