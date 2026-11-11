DRC: Tshisekedi firma legge referendum costituzionale e timori terzo mandato

Il presidente congolese Felix Tshisekedi ha firmato la legge sul referendum costituzionale, suscitando accuse di voler estendere il suo mandato oltre il 2028.

Felix Tshisekedi, presidente della Repubblica Democratica del Congo, ha ufficialmente approvato una nuova normativa che consente l'organizzazione di un referendum per modificare la Costituzione nazionale. Questa decisione politica, annunciata dalla televisione di Stato nella tarda serata di martedì, segna un punto di svolta significativo nel panorama giuridico del paese africano.

Procedura Referendaria e Modifiche Costituzionali

La legislazione approvata dal parlamento lo scorso mese definisce con precisione le modalità tecniche attraverso cui una nuova carta fondamentale potrebbe essere redatta e sottoposta al voto popolare. Inoltre, stabilisce i protocolli specifici per la revisione delle disposizioni costituzionali già esistenti, creando un quadro legale strutturato per eventuali cambiamenti istituzionali.

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Tali procedure sono cruciali poiché la Costituzione attuale protegge rigorosamente alcune clausole chiave da qualsiasi forma di revisione parlamentare. In particolare, il limite di due mandati presidenziali e la durata dei termini di carica sono attualmente blindati contro modifiche dirette, rendendo questo nuovo percorso referendario l'unica via legale per alterare tali regole fondamentali.

Reazioni dell'Opposizione e Timori Politici

Questa mossa legislativa ha immediatamente scatenato proteste pubbliche e critiche aspre da parte degli esponenti dell'opposizione congolese. I critici accusano apertamente Felix Tshisekedi di voler gettare le basi giuridiche per candidarsi a un terzo mandato di governo, superando così il termine previsto per la fine del suo secondo incarico nel 2028.

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Sebbene il presidente abbia smentito pubblicamente l'intenzione di cercare un prolungamento arbitrario del potere, ha dichiarato in precedenza che accetterebbe un terzo mandato qualora il popolo congolese lo richiedesse esplicitamente attraverso il voto. Questa posizione ambigua ha alimentato i sospetti secondo cui il referendum potrebbe essere utilizzato per abolire il limite di due mandati e modificare la durata dei mandati stessi.

Contesto Geopolitico e Prossimi Passi

Il contesto in cui si inserisce questa decisione è complesso e segnato da instabilità regionale. A maggio, Felix Tshisekedi aveva avvertito che le elezioni previste per la fine del 2028 potrebbero non svolgersi come programmato se il conflitto nella parte orientale del Congo dovesse protrarsi senza soluzione.

In particolare, il controllo dei territori del Kivu settentrionale e meridionale rimane una questione critica, con aree ancora sotto il dominio di gruppi ribelli. La stabilità interna e la capacità di organizzare consultazioni democratiche libere dipendono quindi anche dall'evoluzione di questa situazione militare e umanitaria nel paese.