Dream of the Desert: Il Treno Ultra Lusso in Arabia Saudita

Dream of the Desert aprirà le prenotazioni per il treno ultra lusso nel nord dell'Arabia Saudita. Partenze nel 2027 con suite, gastronomia e itinerari esclusivi.

Il settore del viaggi di lusso registra un'evoluzione significativa con l'annuncio di Dream of the Desert, identificato come il primo treno ultra lusso al mondo dedicato specificamente ai percorsi ferroviari nel nord dell' Arabia Saudita. Questa iniziativa pionieristica segna l'inizio di una nuova fase per il turismo di alta gamma nella regione, puntando a offrire un'esperienza immersiva che va ben oltre il semplice trasporto. La struttura del progetto è concepita per garantire intimità e personalizzazione estrema, attirando viaggiatori internazionali desiderosi di scoprire un patrimonio naturale e storico ancora poco conosciuto al grande pubblico.

Prezzi e Dettaglio dell'Offerta Viaggio

La disponibilità di prenotazione si basa su un modello esclusivo che include la suite privata, la ristorazione completa e tutte le esperienze signature previste dal programma. Il costo è calcolato a parità di due persone per ogni suite, con un prezzo di 12.950 dollari per coppia, per un viaggio della durata di due notti, imposte incluse (IVA compresa). Questo importo elevato riflette l'alta qualità del servizio e l'esclusività delle attrazioni naturali e culturali a cui gli ospiti avranno accesso. La Saudi Tourism Authority e i partner coinvolti sostengono che questa tariffa garantisca un livello di servizio coerente e curato in ogni minimo dettaglio.

Also read Dream of the Desert, aperte le prenotazioni per il treno di lusso di Arsenale in Arabia Saudita (20 mila euro a coppia per due notti)

La Filosofia dell'Esperienza Saudita

L'apertura delle prenotazioni segna una fase cruciale per Dream of the Desert e per la collaborazione strategica in corso con la Saudi Tourism Authority e i suoi partner commerciali. Come dichiarato dai promotori, l'obiettivo non è semplicemente creare un viaggio in treno, ma sviluppare un nuovo modo di vivere e scoprire l'Arabia Saudita. Questo approccio integra il trasporto ferroviario in un'esperienza coerente, dedicata a sostenere le ambizioni turistiche del Regno e contribuendo all'evoluzione della sua offerta globale. L'inaugurazione dei viaggi è prevista per l'ottobre 2027, data che segna l'ingresso dei primi ospiti in questa nuova realtà.

Itinerari e Destinations del Nord

Il treno offrirà un ambiente intimo, ispirato alla tradizione saudita dell'incontro e dell'ospitalità, con una proposta gastronomica ricercata e momenti di convivialità nel Majlis. Ogni itinerario prende forma attraverso i paesaggi montuosi, le distese desertiche e gli antichi insediamenti del nord del Paese. Le partenze avvengono da Riyadh, portando gli ospiti attraverso regioni come Al Jouf, Hail e Al Qassim, dove il patrimonio storico si fonde con la natura selvaggia. L'esperienza si estende ben oltre i binari, coinvolgendo luoghi specifici e comunità locali lungo il percorso.

Advertisement

Esperienze Esclusive a Al Jouf e Hail

Gli ospiti potranno vivere esperienze immersive in scenari unici, come la cena di gala a lume di candela ad Al Jouf, ispirata ai sapori locali e accompagnata da narrazione, musica e performance teatrali. Il percorso prosegue verso Hail, dove la natura offre formazioni granitiche rosse e viola, cavalieri arabi e racconti tradizionali. Durante l'esplorazione, gli ospiti raggiungeranno aree desertiche riservate in fuoristrada, dove l'osservazione del cielo notturno sarà guidata da astronomi specializzati. Queste attività rivelano le antiche tradizioni di orientamento che un tempo guidavano i viaggiatori attraverso la Penisola Arabica.

Progetti Futuri e Accessi Privilegiati

Oltre al treno, il progetto prevede l'accesso privilegiato a esperienze terrestri, tra cui The Desert Kingdoms e Shadows of Aja, che si snodano tra le montagne di Aja. Saranno possibili partenze private con programmi personalizzati che includono ristorazione, intrattenimento e attività legate alle destinazioni. Dream of the Desert proporrà sia esperienze di una sola giornata, sia soggiorni con pernottamento, fino a itinerari estesi di più giorni. L'accesso a queste attrazioni garantirà un'immersione culturale profonda, rivelando un capitolo nuovo del racconto turistico saudita.