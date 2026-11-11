Drenaggio fiscale: la manovra 2027 penalizza categorie chiave

Studi Istat mostrano che la nuova manovra 2027 riduce i benefici fiscali, colpendo soprattutto pensionati, lavoratori autonomi e madri lavoratrici, con un impatto medio di centinaia di euro.

Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato una nuova analisi che mette in luce come la manovra fiscale 2027, pur promuovendo benefici di settore, comporti in realtà una serie di riduzioni di sconto per il pubblico di riferimento, principalmente pensionati, lavoratori autonomi e madri con figli.

Drenaggio fiscale su pensionati

La proposta prevede un taglio sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con una riduzione media di circa 510 euro lordi per i 3,5 milioni di pensionati coinvolti. Se si considerano le eventuali batterie di riduzione dell'imposta, la perdita si porta a 290 euro, migliorandosi a 150 euro per coloro che beneficiano del secondo scaglione IRPEF ampliato. L'integrazione del sistema di rivalutazione con scaglioni ridotti da 4 a 2,4 volte il minimo riduce l'incremento di valore delle pensioni soprattutto per i soggetti con redditi superiori a quattro cari.

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Lavoratori autonomi e regime forfettario

L'estensione dell'assegno di 85.000 a 100.000 euro per accedere al regime forfettario porta a circa 55.000 nuovi aderenti, con una riduzione di imposta media di 8.000 euro. Per i lavoratori dipendenti, l'ampliamento dei redditi da 30.000 a 35.000 euro consente di accedere alla flat tax per gli altri redditi, riducendo l'imposizione complessiva di circa 500 euro.

Bonus per madri lavoratrici

Il pacchetto include un bonus mensile di 100 euro per madri con almeno due figli, uno sotto i dieci anni, o con tre o più figlie, lanciato con un raddoppio rispetto ai 60 euro precedenti. Una moltitudine di quasi un milione di madri lavoratrici riceverà un incentivo medio di 1.100 euro nel 2027, con una differenza di 460 euro rispetto all'anno precedente.

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Drenaggio fiscale complessivo e inflazione

L'analisi mostra che l'inflazione, che ha portato a un aumento dei redditi nominali compiuto l'ultimo anno, ha crepitato contro un sistema fiscale non indicizzato, generando un aumento dell'aliquota media. Il drenaggio fiscale cumulativo, o tassa oculta, è stimato a 1.100 euro tra il 2021 e 2027. Se l'inflazione dovesse raggiungere il 2,8% nel 2027, il drenaggio ipotetico salirebbe a 5,4 miliardi di euro, per 3,5 miliardi nel 2028 e 6,5 miliardi per il 2026 con un tasso di 3,4%.

Dettagli delle misure e benefici nominali

Alcune delle principali misure introdotte tra il 2021 e il 2027 hanno previsto riduzioni tributari, ampliamenti di scaglioni e bonus. Il contributore nominale medio dei cittadini è stimato intorno a 1.000 euro di vantaggio cumulativo, ma è annullato dall'inflazione cumulativa. Di conseguenza, i benefici decoppiano mentre la via fiscale si rifiuta di svalutare i "benefici nominali". Il tutto indica che i cittadini non stanno beneficizando di un divenire di valore reale delle agevolazioni ma di parzializzazioni.