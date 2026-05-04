Drive-In Paradiso by Peugeot: Cinema all'Aperto a Le Mans con Auto d'Epoca

Peugeot e mk2 presentano un'esperienza cinematografica unica durante la 24 Ore di Le Mans 2026: un drive-in con proiezioni di film a tema automobilistico, con la possibilità di assistere alle proiezioni a bordo di storiche Peugeot.

Peugeot e il gruppo mk2 annunciano un’esperienza cinematografica senza precedenti: il Drive-In Paradiso by Peugeot , un cinema all’aperto 24 ore su 24 allestito direttamente a bordo pista durante la centesima edizione della 24 Ore di Le Mans , che si terrà dal 12 al 14 giugno 2026.

Questo innovativo format unisce la magia del grande schermo con la passione per l’automobile, offrendo al pubblico la possibilità di vivere i grandi film dell’automobilismo seduti al volante di iconiche vetture Peugeot. L’iniziativa rappresenta un omaggio al cinema e alla leggenda automobilistica, celebrando un secolo di presenza di Peugeot nella prestigiosa competizione.

Il Drive-In Paradiso by Peugeot è un’evoluzione del festival Cinéma Paradiso, ideato da mk2 nel 2013 e già ospitato in location di fama mondiale come il Grand Palais e il Museo del Louvre. Questa volta, il drive-in ritorna alle sue radici – l’esperienza di guardare un film comodamente all’interno della propria auto – ma in un contesto unico e suggestivo: il leggendario circuito della Sarthe.

Valérie Candeiller, Direttrice Globale Comunicazione di Peugeot, ha sottolineato l’obiettivo di creare un’esperienza culturale immersiva e all’altezza del significato simbolico della 24 Ore di Le Mans, unendo cinema e automobile in un luogo ricco di storia e adrenalina. Elisha Karmitz, CEO del gruppo mk2, ha aggiunto che la collaborazione con Peugeot permette di riscoprire lo spirito del drive-in in un luogo che già possiede una narrazione eccezionale e un forte potere immaginativo.

L’evento non è solo una proiezione cinematografica, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nella passione per le quattro ruote. Il programma delle proiezioni prevede una selezione di film cult legati al mondo dell’auto, della velocità e della competizione sportiva. Venerdì 12 giugno saranno proiettati ‘Taxi’ (1998) e ‘Rush’ (2013). Sabato 13 giugno il programma include ‘OSS 117: Il Cairo, nido di spie’ (2006), ‘Ford v Ferrari’ (2019) e ‘Gran Turismo’ (2023).

Domenica 14 giugno, la giornata si aprirà con ‘Turbo’ (2013) e si concluderà con ‘Fast & Furious’ (2001), in occasione del 25° anniversario del primo film della saga. Un’emozione particolare sarà data dalla possibilità di assistere ad alcuni film direttamente dall’interno di vetture storiche Peugeot, tra cui la celebre 406 bianca di ‘Taxi 2’, una 204 Berline verde, un pickup 504 Heuliez e una 604 Ti Limousine. Queste auto non saranno solo sullo schermo, ma diventeranno parte integrante dell’esperienza.

L’evento è gratuito e accessibile tramite iscrizione a una lotteria aperta fino al 13 maggio 2026 sul sito mk2-festivalparadiso.com. I vincitori riceveranno due ingressi al circuito e al Drive-In, mentre ulteriori opportunità saranno offerte attraverso concorsi sui canali social di Peugeot e mk2 per chi non dovesse risultare estratto.

Questa iniziativa celebra i 100 anni di Peugeot alla 24 Ore di Le Mans e rafforza il legame storico del marchio con il cinema, ricordando il ruolo iconico della 406 nella saga di Taxi e la partecipazione al Campionato Mondiale Endurance con l’Hypercar 9X8





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