Drone Attack Halts Production at Iraq's Khor Mor Gas Field

Dana Gas stops operations at Khor Mor after suspected drone strike damages LPG storage, causing 2.8 GW power loss in Kurdistan region of Iraq.

La produzione è stata interrotta domenica presso il giacimento di gas di Khor Mor, uno dei siti più significativi nella regione del Kurdistan in Iraq, a seguito di un presunto attacco con droni. La società operatrice Dana Gas, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha confermato l'accaduto e ha iniziato le valutazioni sui danni subiti dalle infrastrutture critiche.

Danni Materiali E Impatto Elettrico

Il bombardamento aereo ha colpito specificamente il serbatoio di stoccaggio del gas liquefatto (GPL) all'interno del complesso industriale, provocando un vasto incendio che è stato successivamente domato. Nonostante l'intensità dell'esplosione e del fuoco, non sono stati registrati feriti tra il personale impiegato nella struttura, il quale è stato prontamente evacuato in rifugi interni alla pianta per garantire la propria incolumità.

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L'attacco ha causato una grave interruzione del servizio energetico, togliendo dalla rete circa 2,8 gigawatt di produzione di elettricità nella regione del Kurdistan. Questa perdita di capacità genera immediata tensione nel sistema elettrico locale, poiché il giacimento di Khor Mor svolge un ruolo fondamentale nell'alimentazione della rete regionale e nella stabilità energetica del nord Iraq.

Storia Di Conflitti E Reazioni Ufficiali

Questa non è la prima volta che le infrastrutture energetiche del Kurdistan vengono prese di mira. I funzionari curdi hanno ripetutamente attribuito attacchi simili a milizie sostenute dall'Iran, un'arena geopolitica complessa che vede Baghdad bilanciare relazioni con Washington e Teheran. Il governo federale iracheno cerca costantemente di mediare tra queste potenze, un'operazione resa difficile dalla presenza di gruppi armati filo-iraniani che esercitano un'influenza significativa sul territorio.

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In una dichiarazione congiunta, i ministeri delle risorse naturali e dell'energia elettrica della regione hanno definito l'incidente un atto di terrorismo. Le autorità stanno attualmente lavorando per contenere l'impatto economico e logistico dell'evento, mentre Dana Gas valuta la portata precisa dei danni tecnici necessari per il ripristino operativo. L'Operatore degli Emirati ha dichiarato di stare monitorando la situazione con estrema cautela.

Contesto Geopolitico E Prossimi Passi

La regione del Kurdistan gode di un'autonomia significativa nel nord dell'Iraq e mantiene stretti legami strategici con gli Stati Uniti. Questa alleanza è sostenuta da ingenti investimenti americani nel settore energetico della zona, che rendono la stabilità di giacimenti come Khor Mor di interesse internazionale. L'escalation militare tra Iran e Stati Uniti influisce direttamente sulla sicurezza di queste installazioni.

Il contesto di tensione è ulteriormente complicato dal fatto che l'Iran ha recentemente lanciato attacchi contro gruppi di opposizione curdi basati nel nord dell'Iraq. Le milizie sostenute da Teheran, che detengono ancora potere in Iraq, hanno precedentemente diretto attacchi contro i paesi del Golfo, amplificando i rischi per le infrastrutture energetiche regionali. Il riavvio della produzione a Khor Mor dipende dalla capacità di Dana Gas di ripristinare le linee di rifornimento di GPL danneggiate.

Le analisi preliminari indicano che il ripristino completo potrebbe richiedere tempo, dato che il serbatoio di stoccaggio è un elemento critico per le operazioni di estrazione. Gli operatori tecnici stanno cercando di stabilire una timeline precisa per la riparazione delle tubazioni e dei sistemi di contenimento. La comunità internazionale monitora da vicino lo sviluppo della situazione per evitare un'ulteriore destabilizzazione dell'area.