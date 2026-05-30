Drone avvistato a Monaco di Baviera: un'ora di blocco dei voli e 20 dirottamenti

Un drone non identificato ha provocato la sospensione dei voli all'aeroporto di Monaco di Baviera per circa un'ora, costringendo il reindirizzamento di più di venti voli. Le forze dell'ordine hanno condotto ricerche senza successo, mentre le autorità stanno avviando un'indagine per migliorare la sicurezza aerea.

Sabato mattina l'aeroporto di Monaco di Baviera ha subito una temporanea interruzione delle operazioni di volo a causa di due avvistamenti di un drone nella zona di avvicinamento.

Verso le 09:00 ora locale (07:00 GMT), due piloti di aerei diversi in fase di atterraggio hanno segnalato la presenza di un velivolo senza pilota sopra la pista, attivando immediatamente le procedure di emergenza previste per garantire la sicurezza del traffico aereo. Le autorità aeroportuali, in collaborazione con la polizia, hanno prontamente chiuso l'area e hanno ordinato la sospensione di tutti gli arrivi e le partenze per un periodo di circa un'ora, finché non fosse stata accertata l'assenza di pericoli.

Durante questo intervallo più di venti voli programmati per l'atterraggio sono stati deviati verso aeroporti alternativi, tra cui quelli di Stoccarda, Norimberga e Innsbruck, per permettere ai passeggeri di proseguire il viaggio con il minimo disguido possibile. Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di operazioni di ricerca approfondite, impiegando anche un elicottero di polizia per perlustrare il perimetro dell'aeroporto e le aree circostanti.

Nonostante gli sforzi intensi, non è stato possibile individuare il drone né stabilire la sua origine, e tutti i tentativi di localizzarlo sono risultati infruttuosi. Dopo aver escluso la possibilità che l'oggetto potesse rappresentare una minaccia per il traffico aereo, il comando di sicurezza ha autorizzato la riapertura dell'aeroporto alle 10:05, ripristinando la regolare pianificazione dei voli. Un'indagine è stata avviata per analizzare le circostanze dell'avvistamento e per identificare eventuali responsabili, con l'obiettivo di prevenire futuri episodi simili.

Questo episodio richiama alla memoria gli avvistamenti di droni che, lo scorso ottobre, avevano già causato diversi blocchi dell'aeroporto di Monaco in rapida successione, creando notevoli disagi per passeggeri e compagnie aeree. Le autorità tedesche, preoccupate per la crescente minaccia rappresentata da velivoli senza pilota non autorizzati, stanno valutando l'adozione di misure più stringenti, tra cui l'installazione di sistemi di rilevamento radar più avanzati e l'introduzione di normative più severe per l'impiego di droni in prossimità di strutture critiche.

Nel frattempo, le compagnie aeree hanno sottolineato l'importanza della collaborazione con le autorità di sicurezza per garantire che gli interventi rapidi e coordinati continui a minimizzare l'impatto sugli utenti dell'aeroporto. La vicenda evidenzia ancora una volta le sfide poste dalla rapida diffusione di droni civili e la necessità di un quadro normativo europeo che possa armonizzare le procedure di gestione di tali incidenti, garantendo al contempo la libertà di utilizzo responsabile di queste tecnologie.

Le autorità di Monaco hanno promesso di aggiornare la popolazione sui risultati dell'indagine e di condividere le eventuali nuove disposizioni di sicurezza, mentre gli esperti di aviazione rimangono vigilanti su potenziali rischi emergenti legati all'uso non autorizzato di droni in spazi aerei sensibili





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