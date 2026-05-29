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Drone colpisce condominio in Romania, la Francia chiede spiegazioni alla Russia

Estero News

Drone colpisce condominio in Romania, la Francia chiede spiegazioni alla Russia
RomaniaDroneUcraina
📆5/29/2026 7:26 AM
📰Internazionale
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Un drone ha colpito un edificio residenziale a Galati, Romania, vicino al confine ucraino. Il ministro degli Esteri francese definisce l'incidente irresponsabile e annuncia una convocazione dell'ambasciatore russo. La Francia, leader NATO in Romania, valuta la situazione con gli alleati.

Un drone ha colpito un condominio residenziale a Galati , in Romania , vicino al confine con l' Ucraina , provocando un'esplosione. L'incidente, verificatosi il 29 maggio 2026, ha visto forze dell'ordine rumene intervenire sul sito.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha definito l'atto irresponsabile e ha annunciato che la Francia chiederà spiegazioni all'ambasciatore russo. La Francia, principale nazione NATO in Romania con circa 1.500 truppe dispiegate, ha già convocato l'inviato russo in precedenza per attacchi aerei contro civili in Ucraina. Barrot ha sottolineato che non è la prima volta che droni o velivoli russi violano lo spazio aereo dell'UE e della NATO.

Nei prossimi giorni si terranno discussioni con Romania e NATO per valutare l'incidente. La notizia, tradotta automaticamente, evidenzia le tensioni al confine orientale della NATO e il rischio di escalation

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