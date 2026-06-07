Drone colpito un edificio per combustibile nucleare in Ucraina: morte di due persone, continua l'invasione russa

Nella notte tra il 6 e il 7 giugno, un drone ha danneggiato l'edificio del Deposito Centrale per il Combustibile Nucleare Irradiato nella zona di stretta vigilanza a Chernobyl, dove sono stoccati circa 213 tonnellate di combustibile nucleare alto-attivato.

Un esponente di Energoatom ha dichiarato che una parte dell'edificio è stata distrutta, ma non vi era combustibile nucleare stoccato lì. Dopo l'attacco, si è sviluppato un incendio su un'area di circa 40 metri quadrati, che è stato rapidamente spento. Non ci sono state vittime, e i livelli di radiazioni rimangono entro i limiti normali. Energoatom ha definito l'incidente un altro attacco alle infrastrutture nucleari e ha dichiarato che tali azioni rappresentano una minaccia per la sicurezza nucleare.

Gli attacchi con droni russi hanno causato la morte di due persone in Ucraina, secondo quanto riferito da fonti autorizzate Domenica delle autorità. Un attacco ha ucciso un uomo di 56 anni che lavorava come autista di minibus nella regione meridionale ucraina di Zaporizhzhia, ha scritto Domenica sul proprio canale Telegram il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina.

Un uomo di 59 anni è stato ucciso in un altro raid nella regione centrale di Dnipropetrovsk, quando droni russi e bombe aeree si sono abbattuti su due distretti, ha scritto Domenica sul proprio canale Telegram il capo militare regionale Oleksandr Ganzha. Le ultime vittime arrivano proprio nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito per discutere delle prossime mosse, mentre la Russia subisce battute d'arresto militari nell'invasione del Paese confinante.

L'Ucraina ha riconquistato più territorio di quanto ne abbia perso a favore delle forze russe a maggio per il secondo mese consecutivo, come ha mostrato all'inizio di questo mese un'analisi dell'Afp sui dati dell'Institute for the study of war (Isw). L'offensiva russa ha nel frattempo portato a un aumento dei prezzi, a aumenti delle tasse, a costi di finanziamento ai massimi livelli degli ultimi vent'anni, alla chiusura di attività commerciali e a carenze di manodopera, mettendo l'economia nella situazione più difficile dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022.

La Russia ha sprecato l'occasione di uscire da una guerra senza via d'uscita rifiutando la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di avviare colloqui di pace diretti. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, secondo il quale il rifiuto di Putin è una brutta notizia per i russi, poiché la situazione per la Russia non potrà che peggiorare.





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