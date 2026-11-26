Due tecnici della Rheinmetall Italia uccisi da attacco aereo iraniano in Kuwait. Il ministro Tajani conferma la morte dei due cittadini italiani nel raid su struttura difesa aerea.

Un drone lanciato dall'Iran ha colpito una struttura strategica in Kuwait, provocando la morte di due cittadini italiani. A confermare la notizia è stato il Ministro degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani, durante un intervento al Senato della Repubblica a Roma. Le vittime sono due tecnici dipendenti dalla filiale italiana del gigante tedesco della difesa Rheinmetall.

Tecnci Rheinmetall vittime in Kuwait

I due cittadini italiani svolgevano la propria attività lavorativa presso una stazione di sorveglianza dedicata alla difesa aerea. La struttura ha subito un diretto impatto durante l'attacco, che ha causato una potente esplosione. Entrambi i tecnici sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate nell'attacco, come confermato dalle autorità kuwaitiane.

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Affermazioni del Ministro Tajani al Senato

Antonio Tajani ha dichiarato che, oltre ai due italiani, l'attacco ha provocato altre due vittime civili o militari. Una di queste è un cittadino pakistano, mentre l'altra è un capitano dell'esercito kuwaitiano. Il Ministro ha espresso profondo cordoglio alle famiglie delle vittime italiane, sottolineando il dolore per questa perdita.

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Conferma del Ministero della Difesa Kuwaitiano

Il Ministero della Difesa del Kuwait ha rilasciato una dichiarazione ufficiale confermando la morte dei due italiani. Inizialmente, le informazioni riportavano quattro feriti causati dalla caduta di detriti. Successivamente, è stato chiarito che la struttura bersaglio era definita "vitale" per la sicurezza nazionale kuwaitiana.

Reazione diplomatica e contesto regionale

L'Iran ha già dichiarato di aver colpito siti statunitensi in Kuwait dopo che gli Stati Uniti avevano attaccato l'isola di Qeshm. Il Ministero degli Esteri iraniano non ha ancora commentato specificamente questo incidente con i droni. La situazione rimane tesa nel Golfo Persico con possibili ripercussioni diplomatiche.