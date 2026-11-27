Indagine aperta per omicidio su morte di Saccoccio e Lo Russo in Kuwait. Origine drone Iraniano, sospetto attacco milizie sciite irachene.

Un dramma ha segnato la regione del Golfo Persico con la morte dei due tecnici civili italiani Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, rimasti vittime di un attacco aereo nel Kuwait. I due esperti, impiegati dalla multinazionale tedesca Rheinmetall Italia, stavano operando presso un impianto di desalinizzazione sito nel distretto di Al-Subiya, a nord della capitale kuwaitiana. La struttura era dotata di un sistema contraereo Skyguard, attivo per la protezione dell'infrastruttura strategica durante un periodo di forte tensione regionale. L'incidente ha avuto luogo giovedì e ha innescato un complesso scenario diplomatico e investigativo che coinvolge direttamente l'Italia, il Kuwait e diverse potenze regionali.

Origine del Drone e Responsabilità Teheran

Le indagini condotte dalle autorità kuwaitiane hanno stabilito con certezza che il velivolo utilizzato nell'attento era stato costruito in Iran. Specificamente, si tratta quasi certamente di un drone kamikaze di fabbricazione iraniana, identitario con la serie Shahed a elica, ampiamente diffuso nei conflitti recenti. Sebbene l'Iran abbia negato ufficialmente e fin da subito ogni responsabilità diretta nell'esplosione, la provenienza industriale dell'arma punta chiaramente verso Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato al telefono con Antonio Tajani la disponibilità a partecipare a una commissione d'inchiesta congiunta, ma la pista principale rimane quella di attori non statali.

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Ipotesi Milizie Sciite e Attacchi Regionali

Nelle ultime ore, l'ipotesi più plausibile per l'intelligence italiana indica che l'azione sia stata compiuta dalle milizie sciite irachene. Questi gruppi armati hanno condotto almeno sessantacinque attacchi fuori dal territorio iracheno, concentrando le operazioni su Kuwait e Bahrain, in risposta alla rappresaglia militare di Stati Uniti e Israele. Il raggruppamento principale è la Resistenza islamica in Iraq, sigla emersa dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Tra i soggetti più attivi vi è Kataib Hezbollah, fondata nel 2007 e fortemente anti-americana, con stretti legami con i pasdaran iraniani.

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Posizioni Diplomatiche e Reazioni Internazionali

Il governo kuwaitiano non ha mostrato dubbi sulle origini del missile, convocando immediatamente l'ambasciatore iraniano a Kuwait Mohammad Toutounchi per consegnare una nota ufficiale di protesta. La stampa locale ha riferito che la morte dei due italiani è stata provocata dalla caduta di frammenti in un sito vitale, senza specificare se si trattasse di un'intercettazione fallita o di un impatto diretto. Antonio Tajani ha definito inaccettabile quanto accaduto contro Paesi del Golfo non parte della guerra. L'Italia mantiene un rapporto diplomatico con l'Iran, considerato meno ostile rispetto ad altri Stati europei, ma la condotta dei gruppi armati risponde a una logica di pressione regionale coordinata da Teheran.

Procedura Giudiziaria e Nuove Celle Clandestine

Per stabilire la dinamica esatta del raid, è stata aperta una procedura penale a Roma, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Le indagini verteranno su omicidio e altre ipotesi di reato, con l'obiettivo di chiarire le responsabilità legali e politiche dell'attacco. Parallelamente, la mappa delle minacce si sta evolvendo con l'apparizione di nuove cellule clandestine, create su impulso diretto dei pasdaran. Queste formazioni sono meno riconoscibili e si confondono con altre strutture, rendendo più difficile risalire alle responsabilità dirette, ma aumentando la pressione militare sulle monarchie del Golfo attraverso azioni di guerriglia asimmetrica.