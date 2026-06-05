Drone marittimo si autodeton in porto di Costanza: secondo incidente in una settimana

Un drone marittimo utilizzato nella guerra in Ucraina è esploso nel porto rumeno di Costanza, senza causare vittime. L'incidente, il secondo in una settimana in area popolata, accresce le preoccupazioni per la sicurezza nel Mar Nero.

Un drone marittimo , del tipo utilizzato nel conflitto nella confinante Ucraina , si è autodetonato venerdì nel porto rumeno di Costanza , sul Mar Nero , nelle vicinanze di un terminal petrolifero.

L'esplosione, avvenuta intorno alle 10:30 ora locale, non ha causato vittime, ma ha scatenato una rapida evacuazione del porto, il più grande della Romania, e ha portato le autorità a mettere in guardia i residenti dal frequentare la costa. L'incidente rappresenta il secondo evento di sicurezza significativo in una settimana in una zona popolata, evidenziando l'escalation delle minacce provenienti dalla guerra in Ucraina, che prosegue dal 2022.

Secondo quanto riferito dal prefetto della contea di Costanza, Adrian Teodor Picoiu, citato dal sito web g4media.ro, l'Ucraina ha informato la Romania che il drone faceva parte di un gruppo di cinque, di cui uno è esploso in territorio ucraino. Le autorità ucraine non hanno rilasciato commenti immediati, mentre l'ambasciata russa a Bucarest ha dichiarato che i droni erano veicoli aerei senza pilota di fabbricazione ucraina.

L'episodio giunge una settimana dopo che un drone russo si era schiantato contro un condominio nella città di Galați, nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Si è trattato della prima volta, dall'inizio del conflitto, che un drone colpisce una zona densamente popolata in uno Stato membro della NATO. Il ministero della Difesa rumeno ha precisato che l'oggetto non faceva parte dell'equipaggiamento dell'esercito rumeno e non era coinvolto nelle recenti esercitazioni nel Mar Nero.

Il vice ministro dell'Interno, Raed Arafat, ha riferito in un briefing che il porto è stato completamente evacuato e che navi ed elicotteri stanno sorvegliando l'area. La Romania, membro dell'Unione Europea, condivide un confine terrestre di 650 chilometri con l'Ucraina e ha subito numerose violazioni del suo spazio aereo da parte di droni russi dal 2022, oltre alla presenza di mine marine alla deriva lungo le rotte commerciali ed energetiche del Mar Nero.

Il presidente rumeno, Nicusor Dan, ha definito l'evento il secondo significativo incidente di sicurezza sulla costa rumena in questa settimana, mentre la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato su X che la guerra in Ucraina rappresenta una minaccia sempre più diretta per i paesi del confine orientale dell'Europa. Il porto di Costanza, dotato di 156 banchine e 32 chilometri di moli, è diventato una via alternativa cruciale per le esportazioni di grano ucraino e per le importazioni di carburante, svolgendo un ruolo fondamentale nel commercio del Mar Nero, che è vitale per i trasporti di cereali, petrolio e prodotti petroliferi.

La regione del Mar Nero è condivisa da Bulgaria, Romania, Georgia, Turchia, Ucraina e Russia, e la sua sicurezza è diventata una priorità per la NATO e l'UE. L'escalation della guerra, con droni e mine che minacciano le infrastrutture e le popolazioni civili, richiede una risposta coordinata per prevenire ulteriori incidenti e proteggere la stabilità della regione





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