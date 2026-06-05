Drone navale esplode nel porto di Costanza in Romania, Mosca sostiene che è ucraino

La situazione si è aggravata dopo che la Russia ha accusato l'Ucraina di aver attaccato due navi cargo nel Mar d'Azov, uccidendo cinque marinai azerbaigiani. La Romania ha affermato che il drone era ucraino e che altri tre si stanno dirigendo verso le acque territoriali rumene. L'Unione Europea ha espresso solidarietà con la Romania e ha condannato le violazioni dello spazio aereo degli Stati membri.

Un drone navale esploderebbe nel porto di Costanza in Romania , ma Mosca sostiene che è ucraino. Kiev conferma che il drone è ucraino, ma afferma che è stato deviato dai russi.

La Russia accusa l'Ucraina di aver attaccato due navi cargo nel Mar d'Azov, uccidendo cinque marinai azerbaigiani. La Romania ha affermato che il drone era ucraino e che altri tre si stanno dirigendo verso le acque territoriali rumene. L'Unione Europea ha espresso solidarietà con la Romania e ha condannato le violazioni dello spazio aereo degli Stati membri





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