Drone russo attacca palazzo in Romania: due feriti e grave escalation

Un drone russo ha colpito un palazzo residenziale in Romania, paese membro della Nato, causando due feriti. L'incursione è stata definita 'una grave e irresponsabile escalation' dalle autorità romene, che hanno già informato il segretario generale della Nato dell'accaduto.

La situazione in Ucraina si è aggravata ulteriormente con l'attacco di un drone russo a un palazzo residenziale in Romania , paese membro della Nato . Il ministero della Difesa romeno ha confermato che il drone ha colpito l'edificio nella notte tra il 28 e il 29 maggio, causando due feriti.

L'incursione è stata definita 'una grave e irresponsabile escalation' dalle autorità romene, che hanno già informato il segretario generale della Nato dell'accaduto. Secondo le prime notizie, il drone si è schiantato contro un condominio nella città di Galați, in Romania, causando un incendio in un appartamento al decimo piano.

Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, vicino al confine con la Romania





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