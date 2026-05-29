Drone russo cade in Romania: la Nato promette difesa ma emergono lacune

Un drone russo è caduto su un condominio a Galati, in Romania, ferendo due civili. L'incidente ha scatenato reazioni europee e valutazioni sull'attivazione dell'articolo 4 della Nato. Le difficoltà nell'intercettare i droni e la necessità di modernizzare le difese aeree sono al centro del dibattito.

Il segretario generale della Nato , Mark Rutte, ha ribadito con fermezza l'impegno dell'Alleanza a difendere ogni centimetro del territorio alleato dopo la caduta di un drone russo su un edificio residenziale a Galati, in Romania .

L'incidente, avvenuto nella notte, ha provocato il panico in Europa e acceso i riflettori sulla vulnerabilità delle difese aeree. Il drone, un Geran 2 appartenente a uno sciame di 44 velivoli diretti contro obiettivi ucraini, è rimasto nello spazio aereo rumeno per soli quattro minuti, ma non è stato abbattuto. Le autorità rumene hanno ammesso che intercettarlo avrebbe comportato rischi per la popolazione, ma la sua caduta ha comunque ferito due civili.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto definendolo un superamento di un altro limite, mentre Kaja Kallas, Alto rappresentante dell'Ue, ha sottolineato che a Mosca non può essere permesso di violare lo spazio aereo impunemente. Bucarest sta valutando l'attivazione dell'articolo 4 del Trattato Nord Atlantico, che prevede consultazioni tra gli Stati membri in caso di minaccia, e ha già espulso il console russo dichiarandolo persona non grata, oltre a chiudere il consolato generale a Costanza.

Il Cremlino ha promesso ritorsioni immediate. Sul piano militare, il comandante supremo delle forze Nato in Europa si è messo in contatto con il capo di stato maggiore rumeno, Gheorghe Maxim, per valutare la prontezza delle difese locali. Maxim ha dichiarato che la Romania non era il bersaglio, ma che è necessario aumentare le difese.

L'incidente ha messo in luce le difficoltà tecniche e legali nell'intercettare droni in tempo utile: la normativa impedisce di aprire il fuoco su spazio aereo di paesi vicini, e i sistemi di difesa a terra, progettati prima del 2023, non sono adeguati per contrastare la minaccia dei droni. Il ministro della Difesa romeno, Radu Miruță, ha ammesso che distruggere il drone sopra una città avrebbe messo in pericolo la popolazione, ma la mancata intercettazione ha generato critiche.

L'episodio di Galati è solo l'ultimo di una serie di sconfinamenti russi nello spazio aereo europeo, che hanno interessato Paesi Baltici, Polonia, Norvegia, Danimarca, Belgio e Germania. A Monaco di Baviera, uno sciame di droni ha paralizzato l'aeroporto lo scorso ottobre, mentre in Polonia una ventina di droni si sono abbattuti sul territorio circa un mese prima.

Secondo Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana Difesa, il drone è un oggetto difficile da individuare a causa della sua bassa riflettività radar e dell'altezza di volo, rendendo inevitabili incidenti simili in un conflitto come quello ucraino, dove gli europei sono schierati con Kiev. La domanda cruciale è come difendersi efficacemente. Batacchi osserva che l'uso di caccia di prima linea non è sostenibile a lungo termine, sia per i costi elevati sia per l'inefficacia contro piccoli droni.

I jet romeni si sono alzati in volo anche questa volta, come già accaduto in passato, ma soluzioni più adatte includono caccia leggeri come l'M-346, progettato per la difesa antidrone, insieme a vecchia artiglieria contraerea e strumenti di guerra elettronica. La minaccia ibrida richiede uno scudo a più strati con radar a diverse frequenze, come il sistema Michelangelo Dome.

Nel frattempo, la Nato sposterà i suoi sistemi di protezione in Romania, ma non prima di uno o due anni, mentre si provvederà a puntellare le difese tramite accordi bilaterali. L'incidente ha riacceso il dibattito sulla prontezza dell'Europa a fronteggiare la crescente aggressività russa, con la consapevolezza che i confini del conflitto ucraino non rimarranno inviolati





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